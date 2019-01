Kdysi tu zářil Gretzky. Teď bude za Sault Ste. Marie nastupovat Pytlík

Sedmnáctiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou, jenž poslední dvě sezony hrával nejvyšší domácí soutěž za Vítkovice, zamířil z české extraligy do celku Sault Ste. Marie Greyhounds, hrající Ontario Hockey League.

„Jaromír zvolil tuto cestu a my nemáme v plánu mu v tom bránit,“ uvedl Jakub Petr, hlavní trenér a generální manažer Vítkovic. „Zkusí štěstí v Kanadě, my mu přejeme jen to nejlepší a ať se mu daří.“

Za Vítkovice Pytlík od ledna 2018 nastoupil celkem do 31 utkání, ve kterých zaznamenal po jednom gólu a jedné asistenci.