Přebírání neúspěšné štafety po Hertlovi v San Jose. Z dvou rivalů jsou přátelé

Klub z Kalifornie totiž od té doby ani jednou nepostoupil do play off. Postupně skončil v základní části 29., 26., 22., znova 29. a v uplynulém ročníku dokonce poslední.

Na první pohled to vypadá, že se krize u Sharks spíš prohlubuje, než že by se z ní měl klub postupně dostávat. Ale tak to úplně není, organizace totiž konečně začíná víc sázet na mladé naděje a nebalancuje nad rozhodnutím, zdali do kompletní přestavby jít, či ne.

Pochopila, že držet sestavu právě z onoho roku 2019 z větší části pohromadě nedává smysl. Zbytečně by zabila produktivní roky svých nejlepších hráčů.

Vyměnila vousáče Brenta Burnse, jednoho z nejlepších ofenzivních obránců Erika Karlssona, loučil se Timo Meier, sbohem dával na jaře při cestě do Vegas také český útočník Tomáš Hertl.

Všichni čtyři byli u zmíněného posledního tažení San Jose v play off.

Možná si vzpomenete, jak v něm Sharks díky sporné přesilovce otočili sedmý zápas prvního kola s Vegas, ve kterém prohrávali už 0:3. Čtyři trefy v jedné početní výhodě stav zvrátily, nakonec San Jose vyhrálo v prodloužení.

Také série s Coloradem dospěla až do rozhodujícího zápasu, i v tomto případě Sharks uspěli. V konferenčním finále ale nestačili na pozdějšího vítěze ze St. Louis 2:4 na utkání.

Jen o pár týdnů předtím oslavili Macklin Celebrini a Will Smith teprve třinácté, respektive čtrnácté narozeniny.

To oni mají být dalšími oporami klubu.

A nyní se chystají na první sezonu v NHL.

„Chceme týmu pomoct okamžitě. Organizací teď pluje výborná energie,“ popisuje Smith.

Will Smith trénuje na nováčkovském kempu San Jose.

Se spoluhráči se pomalu seznamuje, ale Celebriniho zná zatím spíš jako soupeře mezinárodních akcí. Smith je totiž Američan, Celebrini Kanaďan.

Oba patří mezi nejlepší hráče v ročníku, což dokládá také umístění na draftu. Na Smithe ukázali Sharks loni jako čtvrtého v pořadí, Celebrini se stal letos dokonce jedničkou.

„Odehráli jsme proti sobě několik zápasů. A on proti nám vždycky dával spoustu gólů! Je vlastně až šílené, že jsme najednou v jednom týmu,“ říká Smith.

„Poslední roky jsme nastupovali proti sobě, teď se víc poznáváme a trávíme spolu čas. Je to dobrý kluk, takže to jde snadno,“ reaguje Celebrini.

Kanadský útočník Macklin Celebrini se snaží prosadit kolem českých mladíků.

San Jose od obou mladíků očekává hodně. Ví, že na ně nesmí tlačit, aby jejich vývoj nepokazilo, ale sami hráči vědí, jak moc jsou pro kádr důležití.

Oba se rozhodli pro odchod z univerzity, čeká je premiérový ročník mezi profesionály, ve kterém se pokusí zvednout mančaft ze dna NHL. A třeba získat i individuální trofej pro nejlepšího nováčka soutěže.

„Jsem si jistý, že na ni cílí oba. Určitě budou chtít mít na konci sezony víc bodů než ten druhý, což je správně. Chci, aby to tak měli. Individuální úspěchy ale přijdou s těmi týmovými a já se moc těším, až se vzájemně potlačí dopředu,“ poví trenér Ryan Warsofsky.

Právě oni dva mají být nástupci slavné éry, které se ale nepodařilo dostat až na vrchol. Nevyšplhali na něj Hertl, Burns, ale ani legendy Joe Thornton s Patrickem Marleauem.

Marleau už má dokonce pověšený dres pod stropem SAP Center, Thornton se k němu přidá v průběhu nadcházejícího ročníku. Tak moc pro klub znamenali a stále znamenají.

A aby došlo k pomyslnému uzavření generačního kruhu, obě klubové legendy se dvou příslibů ujmou.

Smith se nastěhoval k Marleauovým, Celebrini zase k Thorntonovým.

Macklin Celebrini (vpravo) se fotí při draftu do NHL s klubovou legendou Sharks Joem Thorntonem.

Zdá se tedy, že Hertl má o nástupce postaráno.

Nejen dva zámořští mladíci totiž mají klubu v následujících letech zvýšit šance na úspěch. Doplňují je například čerství dvacátníci švédští útočníci William Eklund nebo Filip Bystedt, americký zadák Henry Thrun, forvard Thomas Bordeleau či ruský brankář Jaroslav Askarov.

K nim sehnala organizace mentory v podobně zkušených Tylera Toffoliho, Alexandera Wennberga a Jakea Walmana.

Zkrátka dochází k razantní obměně. Takové, která má nastartovat organizaci k lepším časům.

A třeba jednou dokázat to, co se Hertlovi a spol. v minulosti nepodařilo.

Vyhrát slavný Stanley Cup.