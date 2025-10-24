Premium

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

  13:11
Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po prodloužení nasbírali dohromady devět bodů. A v NHL začínají platit za obávané duo.
Will Smith (vlevo) a Macklin Celebrini ze San Jose se radují z gólu proti New York Rangers.

Tři góly a dvě asistence pro mladého Kanaďana, dva přesné zásahy a dvě nahrávky pro Smithe.

Mimořádné vystoupení navíc předvedli v Madison Square Garden. Celebrini se na slavné hokejové adrese stal vůbec nejmladším autorem hattricku.

„Pro takové okamžiky žijí,“ oceňoval trenér Ryan Warsofsky s odkazem na místo vydařeného večera.

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

„Jsou soutěživí. Myslím, že kdybyste je postavili na rybník někde v Bostonu, byli by stejně nadšení, že mohou hrát a soupeřit. Ta extrémní soutěživost je na nich speciální. Jsou motivovaní a nic je nerozhází,“ přidal sedmatřicetiletý kouč.

Po necelých šesti minutách sledoval bitku Ryana Reavese s Mattem Rempem z Rangers. Oba aktéři předvedli poměrně dlouhou a vyrovnanou rvačku, při které jeden úder střídal druhý. Pak už dostaly prostor gólové hody.

Podívejte se na bitku Reavese s Rempem:

Z mladé dvojice se střelecky začal prosazovat Celebrini. Nejprve se v přesilovce dostal k dorážce a zvýšil na 2:0.

A perfektně mu vyšly koncovky hned dvou třetin.

Devět sekund před úvodní sirénou si najel do mezikruží a brankáře Igora Šesťorkina překonal podruhé. Šest vteřin před koncem druhého dějství srovnal na 4:4, když zůstal nehlídaný na levém kruhu a nekompromisně zavěsil pod horní tyčku.

„Nebyli jsme připraveni hrát, soupeře jsme dostatečně nerespektovali,“ štvalo newyorského kapitána J.T. Millera.

Jedničku draftu z roku 2024 při trefách v závěru třetin perfektně našel právě parťák Smith.

V rozhodujících momentech si pak oba role vyměnili.

Dvacetiletý Američan dostal Sharks do vedení ve 47. minutě, když se díky aktivitě v předbrankovém prostoru našel odražený kotouč a přiblížil tým dvěma bodům.

To se nakonec také povedlo, i když až v prodloužení, ze kterého uběhlo pouze 98 vteřin.

Ruského gólmana Rangers nejprve zkusil překonat Celebrini, ale neuspěl. Posléze ovšem získal kotouč a přes osu kluziště ho poslal na Smithe, který dělovkou rozhodl.

Will Smith (vlevo) a Macklin Celebrini ze San Jose se radují z gólu v utkání proti New York Rangers.

„Veškerou zásluhu na tom má Macklin,“ líčil autor vítězného gólu. „Udělal skvělou akci v rohu a pak mě perfektně našel.“

„Chtěl jsem jen zůstat u kotouče a počkat, co se stane. Ale podíval jsem se a viděl, že má Will volný prostor. Věděl jsem, že takové šance moc často nepromarní,“ přidal mladší z dua.

San Jose tak v sedmém utkání sezony poprvé zvítězilo. „Je super, když konečně vyhrajete. Byl to skvělý zápas, navíc první triumf přišel právě v Madison Square Garden, to je skvělé,“ zářil Celebrini.

Naopak pochmurná nálad zavládla u Rangers, kteří padli popáté z posledních šesti duelů.

„Tohle je kvalitní soutěž a v každém týmu jsou dobří hráči. Pokud do utkání nevložíte určitou dávku úsilí, riskujete porážku a s největší pravděpodobností také prohrajete,“ shledával příčiny neúspěchu kouč Mike Sullivan.

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

To v San Jose teď může po jedinečném představení mladíků panovat nadšení.

„Samozřejmě, jejich statistiky jsou působivé. Ale dělají i jiné věci, které od nich potřebujeme – vyhrávají puky, posílají je za soupeře, neztrácejí je tolik jako dříve. Učí se, zlepšují se, cítí se pohodlněji,“ hlásil trenér Warsofsky.

A obrany soupeřů se musejí mít na pozoru.

