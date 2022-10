Vstřelil gól, ale musel skousnout porážku. Zítra máme další možnost, hlásí Hertl

„Na konci druhé třetiny jsme na chvíli vypnuli, a to nás stálo zápas,“ líčil po porážce 1:4 s Nashvillem osmadvacetiletý centr. Jeho tým proti Predators vzdoroval v první třetině, poté se ale na straně soupeře projevila vyzrálost a síla, s nimiž měli Sharks velký problém držet krok.

Jaké jsou vaše dojmy ze zápasu?

Samozřejmě bych byl šťastnější, kdybychom vyhráli, ale jsem rád, že jsem vstřelil gól před svou rodinou. Ale užil bych si ho víc, kdybychom vyhráli. Je to hrozná škoda, do půlky zápasu to bylo vyrovnané.

Měli jste šance.

Já sám jsem dal břevno, Timo Meier také. Na konci druhé třetiny jsme na chvíli vypnuli, a to nás stálo zápas. I tak jsem si to užil, ale samozřejmě prohra mrzí.

Rozhodla tedy druhá třetina?

Určitě. Ze začátku jsme sice nehráli špatně, ale darovali jsme jim jednoduché góly. My jsme inkasovali, a ačkoliv jsme měli přesilovky a v nich šance, nedokázali jsme je využít.

Podařilo se vám jako jedinému skórovat.

Říkal jsem manželce, že ji gól věnuji k narozeninám. Jsem rád, že tu byla celá rodina, že jsem se vrátil do arény, kde jsem před deseti lety začínal. Navíc mě mohli vidět dát gól. Vítězství by bylo sladší, ale není čas se v tom vrtat, zítra máme další možnost.

Při hymně jste měl slzy na krajíčku?

Musím uznat, že jsem byl dojatý. Být v Praze na ledě v dresu San Jose, hrála hymna, viděl jsem celou svoji rodinu. Byl jsem hodně dojatý, ale těžko říct, jestli to byly slzy. Byl jsem prostě šťastný.

Vybavily se vám vzpomínky z této areny?

Už jsem tady seděl v roce 2004, když měl brácha mistrovství republiky devátých tříd. Chodil jsem se sem dívat na extraligu, dva roky jsem tu hrál. Vzpomínek mám odsud opravdu mraky. Zametal jsem led nebo sbíral perníky, když tu hrály Pardubice. Je to zkrátka něco neskutečného.

Zápas to byl vskutku specifický.

První zápasy v sezoně jsou jiné, zvykáme si na nový systém, navíc ve specifickém prostředí, ale pro oba týmy to je stejné. Nashville do sezony vkročil líp, my to musíme zítra napravit.