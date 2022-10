ONLINE: San Jose - Nashville. Druhá šance pro Sharks, Praha se loučí s NHL

Sharks v pátek před 16 648 diváky prohráli 1:4 a pokusí se využít šance oplatit celku z Tennessee poměrně jasnou porážku.

Před necelými 24 hodinami na soupeře od druhé třetiny herně nestačili. Po nervóznější první části ještě platil vyrovnaný stav, když Hertl odpovídal na gól Kiefera Sherwooda z druhé minuty.

ONLINE: San Jose Sharks - Nashville Predators Utkání NHL Global Series v Praze sledujeme podrobně.

Poté se však projevila převaha Predators, na parádní střelu Eeliho Tolvanena opět zkraje třetiny ve 36. minutě navázala švýcarská posila Nino Niederreiter.

Matt Duchene pak v závěru gólem do prázdné branky pečetil triumf týmu, který držel nastavený systém a působil viditelně zkušenějším dojmem oproti soupeři, jenž teprve hledá tvář a musí během pár let projít postupnou přestavbou.

Odborníci i proto Nashville favorizují rovněž v sobotním klání a spíše se nabízí otázka, zdali nepodá ještě lepší výkon než v pátek.

„První zápasy v sezoně jsou jiné, zvykáme si na nový systém,“ připustil Hertl po úvodním střetnutí. „Nashville do sezony vkročil líp, my to musíme v sobotu napravit.“

S koncem duelu se NHL s hlavním českým městem rozloučí. Tak jako v letech 2008, 2010 a 2019, kdy Praha severoamerickou soutěž také hostila.