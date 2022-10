Za Tomáše! San Jose má o motivaci postaráno, vyhrát chce i kvůli Hertlovi

Ať už ze slov spoluhráčů ze San Jose, tak i trenéra Davida Quinna je zřetelné, co pro Sharks Hertl znamená.

„Jsem s týmem sice krátkou dobu, ale stihl jsem poznat, jak blízký je tu kolektiv. Nikdo v něm není respektovanější a oblíbenější než Tomáš,“ prohlásil na čtvrteční tiskové konferenci Quinn, který se stal trenérem San Jose teprve letos v červenci.

„Samozřejmě je začátek nové sezony, všichni se na ni moc těší, ale hrát v Tomášově domovině a vidět jej, jak se těší, je pro nás přidanou motivací,“ dodal.

Na otevřené tréninky v Praze sice tentokrát nedorazilo tolik fanoušků, jako před třemi lety, i tak si hráči nemohli kulisu vynachválit.

„Bylo to úžasné. Hlavně pro „Tomiho“, ten je tady doma. Viděli jsme tu reakci fanoušků, když vstoupil na led. Navíc pak vzal na led i svého syna, to bylo moc hezké. Jsme rádi, že můžeme být této akce součástí a užijeme si každou minutu,“ řekl Hertlův spoluhráč z lajny Luke Kunin.

Právě Kunin si zvyká na nový dres, poslední dvě sezony působil u Predators - pátečních a sobotních soupeřů.

„Mám na druhé straně spoustu kamarádů, ale teď jsem hráč San Jose a chci je dvakrát porazit,“ mínil jasně.

Jedním z kamarádů je jistě také kapitán Nashvillu Roman Josi, který si mohl zahrát před domácím publikem ve Švýcarsku v pondělí.

„Už jsme mohli vidět, co znamenalo pro Josiho hrát před svoji rodinou doma ve Švýcarsku. To samé zažije nyní Tomáš. Není to velký zápas jenom pro tým, ale také pro něj. Určitě to pro něj bude hodně emotivní a snad budeme úspěšní,“ doufá Kunin.

„Samozřejmě, že je to pro něj výjimečná situace, ale to i pro nás všechny ostatní. Vidíme, co prožívá, co znamená náš sport pro Česko. Tomáš je tady za hvězdu a moc lepší vzor, nejen jako hokejistu, ale hlavně jako člověka byste jen tak nenašli,“ řekl na konto Hertla trenér Quinn.