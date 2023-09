Šalé opustil kemp Seattlu, z přípravy v NHL se odpojili i další čeští junioři

Šestice českých hokejových juniorů v úterý opustila přípravné kempy klubů NHL. Tomáš Hamara se z Ottawy přesunul do Kitcheneru (OHL), další obránci Marek Alscher z Floridy do Portlandu (WHL) a Vojtěch Port z Anaheimu do Edmonton Oil Kings (WHL). Útočník Eduard Šalé zamířil ze Seattlu do Barrie (OHL), Matyáš Šapovaliv zase z Vegas do Saginawu (OHL). Další forvard Jiří Felcman se vrátil z Chicaga do juniorského týmu Langnau ve Švýcarsku.