Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Sharks, stejně jako Calgary a Los Angeles, zatím v základní části marně čekají na vítězství. Úvodní dva duely prohráli v prodloužení, za pět zápasů inkasovali hrozivých pětadvacet gólů.
A dodejme, že na jaře ztratili i posledních jedenáct utkání minulého ročníku. „Věřte mi, je to na nic,“ ulevil si Warsofsky, v sedmatřiceti letech aktuálně nejmladší kouč v zámořské soutěži.
Snad nikdo nepředpokládá, že by si mužstvo v přestavbě plné nadějných mladíků mělo dělat zálusk na postup do play off. Ale tak špatný začátek San Jose na pohodě vskutku nepřidává.
Ryan Warsofsky has a trade… one of his kids for a Sharks win 😬😭— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 19, 2025
(via @NBCSSharks) pic.twitter.com/OE13XqJoMw
V kabině vládne nespokojenost, na povrch probublává frustrace, o čemž jasně svědčí i Warsofského nedělní výrok o jeho nejbližších, který, i když šlo o nadsázku, dle očekávání přitáhl pozornost.
O den později se za něj už o poznání klidnější kouč omluvil.
„Miluju svou rodinu, svou manželku i své dvě děti, nikdy bych je za nic nevyměnil. Mrzí mě to, jsem emotivní člověk, v daný moment jsem se nechal unést.“
V květnu dovedl americkou reprezentaci k prvnímu zlatu ze samostatného světového šampionátu po dlouhých 92 letech. „Je to výjimečný mladý trenér,“ vyzdvihoval ho před turnajem generální manažer Jeff Kealty.
Warsofsky v minulosti dvakrát oslavil triumf v AHL. V roce 2019 jako asistent u týmu Charlotte Checkers, o tři roky později coby hlavní kouč Chicago Wolves.
Pak se přesunul mezi elitu, v San Jose byl dvě sezony pravou rukou Davida Quinna, kterého loni v červnu nahradil. Skončil na dně tabulky celé soutěže, na alespoň mírné zlepšení marně čeká i v novém ročníku.
„Pořád si říkám, že to, jak se nám nedaří, přece musí mít nějaký důvod. Proč se to pořád děje? Je to frustrující. Jsme už trochu zoufalí, ale nesmíme tomu propadnout. Musíme dál makat, pracovat s hráči, učit je a posouvat.“
Sharks sice mají jednu z nejúdernějších přesilovek (27,8 %), ale sráží je mizerná defenziva. Proti Anaheimu inkasovali sedmkrát, doma s Carolinou pětkrát, na ledě Utahu šestkrát.
Ani jeden z brankářů nechytá v ideální formě.
Alex Nedeljkovic před necelými dvěma týdny hrubými chybami daroval výhru Vegas, Jaroslav Askarov patří ke statisticky nejhorším gólmanům v NHL (úspěšnost zákroků 83,3 %).
Z posil se slušně uvedli Jeff Skinner (3+1) a Dmitrij Orlov (0+4), bilanci bodu na zápas si drží Macklin Celebrini (1+4), mimořádný talent z početné líhně kanadského hokeje a jednička draftu 2024.
Od něj, Willa Smithe či Williama Eklunda v San Jose čekají, že udělají další krok, potáhnou tým a stanou se pro ostatní konkurenceschopnějším soupeřem než v předchozím ročníku.
Zatím se to nedaří, pět porážek hovoří za vše. Ale kdo ví, třeba přijde změna už v úterý proti New York Islanders (1.00 SEČ).