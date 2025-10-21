Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Autor:
  16:30
Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí,“ ulevil si Ryan Warsofsky, kouč hokejistů San Jose, po utkání s Pittsburghem (0:3).
Trenér Ryan Warsofsky udílí na střídačce pokyny hráčům San Jose.

Trenér Ryan Warsofsky udílí na střídačce pokyny hráčům San Jose. | foto: AP

Kouč Ryan Warsofsky sleduje ze střídačky San Jose dění na ledě.
Americký trenér Ryan Warsofsky komunikuje s hráči při utkání s Norskem.
Adam Gaudette chrání puk před Michailem Sergačovem ve snaze dostat se k bráně...
Karel Vejmelka v bráně sleduje počínání svého kolegy z Utahu Iana Colea.
31 fotografií

Sharks, stejně jako Calgary a Los Angeles, zatím v základní části marně čekají na vítězství. Úvodní dva duely prohráli v prodloužení, za pět zápasů inkasovali hrozivých pětadvacet gólů.

A dodejme, že na jaře ztratili i posledních jedenáct utkání minulého ročníku. „Věřte mi, je to na nic,“ ulevil si Warsofsky, v sedmatřiceti letech aktuálně nejmladší kouč v zámořské soutěži.

Snad nikdo nepředpokládá, že by si mužstvo v přestavbě plné nadějných mladíků mělo dělat zálusk na postup do play off. Ale tak špatný začátek San Jose na pohodě vskutku nepřidává.

V kabině vládne nespokojenost, na povrch probublává frustrace, o čemž jasně svědčí i Warsofského nedělní výrok o jeho nejbližších, který, i když šlo o nadsázku, dle očekávání přitáhl pozornost.

O den později se za něj už o poznání klidnější kouč omluvil.

„Miluju svou rodinu, svou manželku i své dvě děti, nikdy bych je za nic nevyměnil. Mrzí mě to, jsem emotivní člověk, v daný moment jsem se nechal unést.“

Americký trenér Ryan Warsofsky komunikuje s hráči při utkání s Norskem.

V květnu dovedl americkou reprezentaci k prvnímu zlatu ze samostatného světového šampionátu po dlouhých 92 letech. „Je to výjimečný mladý trenér,“ vyzdvihoval ho před turnajem generální manažer Jeff Kealty.

Warsofsky v minulosti dvakrát oslavil triumf v AHL. V roce 2019 jako asistent u týmu Charlotte Checkers, o tři roky později coby hlavní kouč Chicago Wolves.

Pak se přesunul mezi elitu, v San Jose byl dvě sezony pravou rukou Davida Quinna, kterého loni v červnu nahradil. Skončil na dně tabulky celé soutěže, na alespoň mírné zlepšení marně čeká i v novém ročníku.

Hokejisté San Jose se radují z gólu proti Vegas.

„Pořád si říkám, že to, jak se nám nedaří, přece musí mít nějaký důvod. Proč se to pořád děje? Je to frustrující. Jsme už trochu zoufalí, ale nesmíme tomu propadnout. Musíme dál makat, pracovat s hráči, učit je a posouvat.“

Sharks sice mají jednu z nejúdernějších přesilovek (27,8 %), ale sráží je mizerná defenziva. Proti Anaheimu inkasovali sedmkrát, doma s Carolinou pětkrát, na ledě Utahu šestkrát.

Ani jeden z brankářů nechytá v ideální formě.

Alex Nedeljkovic před necelými dvěma týdny hrubými chybami daroval výhru Vegas, Jaroslav Askarov patří ke statisticky nejhorším gólmanům v NHL (úspěšnost zákroků 83,3 %).

Brankářův zápas hrůzy. San Jose pohřbil děsivými chybami, litovali ho i soupeři

Z posil se slušně uvedli Jeff Skinner (3+1) a Dmitrij Orlov (0+4), bilanci bodu na zápas si drží Macklin Celebrini (1+4), mimořádný talent z početné líhně kanadského hokeje a jednička draftu 2024.

Od něj, Willa Smithe či Williama Eklunda v San Jose čekají, že udělají další krok, potáhnou tým a stanou se pro ostatní konkurenceschopnějším soupeřem než v předchozím ročníku.

Zatím se to nedaří, pět porážek hovoří za vše. Ale kdo ví, třeba přijde změna už v úterý proti New York Islanders (1.00 SEČ).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.09
  • 2.69
Olomouc vs. LitvínovHokej - 6. kolo - 21. 10. 2025:Olomouc vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.39
  • 4.07
Sparta vs. TřinecHokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Sparta vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:30
  • 2.10
  • 4.27
  • 2.99
Washington vs. SeattleHokej - - 22. 10. 2025:Washington vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 1.67
  • 4.53
  • 4.48
Pittsburgh vs. VancouverHokej - - 22. 10. 2025:Pittsburgh vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 2.47
  • 4.12
  • 2.52
NY Islanders vs. San JoseHokej - - 22. 10. 2025:NY Islanders vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 1.75
  • 4.41
  • 4.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil...

21. října 2025  16:30

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

21. října 2025  13:03

Starším hráčům ukážu, že si na nic nehraju, říká trenérský benjamínek Slavíček

Jedenačtyřicátník Jakub Klepiš by mu mohl dělat staršího bráchu, ale šéfovat veteránovi a mistrovi světa z Německa 2010 bude v hokejových Litoměřicích o deset let mladší trenérský zelenáč Tobiáš...

21. října 2025  12:35

Kvůli Rusku připravil klub o peníze, teď hokejista mizí. Fanouškům ale děkuje

Šli do velkého risku. Rozhodli se získat hokejistu s neslavnou pověstí, který i po vypuknutí války na Ukrajině podepsal smlouvu v ruské KHL. Přestup se jim šeredně nevyplatil. Kvůli této akvizici...

21. října 2025  12:30

Třeba se to povede už teď. Parahokejisté zkusí v Ostravě vyzrát na zámořskou elitu

Sezonu, jejímž vrcholem bude březnová paralympiáda v Itálii, rozjíždějí čeští parahokejisté tento týden na turnaji International Para Hockey Cup v Ostravě. Do něj v pondělí vstoupili prohrou s Čínou...

21. října 2025  10:52

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

V pondělních zápasech hokejové NHL vychytali výhry dva čeští gólmani. Dan Vladař uspěl s Philadelphií 5:2 nad Seattlem a Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem, za které se jednou...

21. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:07

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Český hokejista Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Útočníka Vancouveru v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď...

20. října 2025  14:01

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Kalamita v brankovišti? Vyřešeno! Prvoligové hokejové Piráty z Chomutova tahá z bryndy kromě navrátilce Tomáše Krále i Ádám Vay. Maďar, který čelil české reprezentaci na posledním mistrovství světa....

20. října 2025  9:45

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

Hokejový útočník David Pastrňák v neděli dvakrát skóroval na ledě Utahu proti krajanovi Vítku Vaněčkovi. Na body jeho trefy ovšem Bostonu, za který jednou asistoval i Pavel Zacha, nestačily, Bruins...

19. října 2025  22:06,  aktualizováno  20.10 7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.