Suter zůstává v NHL i před čtyřicítkou, podepsal smlouvu v St. Louis

Sutera čeká zajímavá sezona, neboť ho budou platit tři kluby najednou. Když ho koncem června vykoupili rok před vypršením čtyřleté smlouvy na celkem 14,6 milionu dolarů Stars, stal se po Tonym DeAngelovi teprve druhým hráčem historie, který byl vykoupený z kontraktu dvakrát za kariéru. V roce 2021 se totiž pro stejný krok rozhodla Minnesota.

Světový šampion s USA v kategorii hráčů do 18 i 20 let, v jehož sbírce je i stříbro z olympiády v roce 2010, je mezi dosud aktivními obránci první v počtu odehraných zápasů základní části (1444), šestý v bodech (681), patnáctý v gólech (105) a třetí v nahrávkách (576). Ve 133 zápasech play off přidal 44 bodů za sedm branek a 37 asistencí.

Sutera si do NHL vybral v roce 2003 ze sedmého místa Nashville, následně už hrál jen za Minnesotu a Dallas. V minulém ročníku odehrál za Stars všech 82 duelů základní části a zaznamenal 17 bodů (2+15). Za 19 startů v play off stihl gól a tři přihrávky.