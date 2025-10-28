Další sexuální skandál v NHL? Bývalý útočník Kesler vinu popřel, zaplatil kauci

Ke dvěma veřejně nespecifikovaným přečinům mělo dojít letos 1. ledna. Bývalý hráč NHL by se měl před soudem objevit znovu 6. listopadu.
„Ryan důrazně popírá obvinění, je zcela nevinný,“ odpověděl Keslerův právník Robert Morad serveru The Athletic. „Obvinění jsou neopodstatněná a Ryan je připraven se proti nim důrazně bránit u soudu.“
Kesler zůstal na svobodě na kauci 50 000 dolarů. Někdejší centr nesmí opustit Michigan a musí se dostavit k listopadovým soudním slyšením.
V NHL hrál v letech 2003 až 2014 za Vancouver a poté do ukončení kariéry v roce 2019 za Anaheim. O jeden start překonal magickou hranici 1000 odehraných zápasů v základní části a nasbíral 573 bodů (258+315).
V dresu Canucks získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka soutěže a zahrál si finále Stanley Cupu. S reprezentací USA vybojoval zlato na MS do 18 i 20 let a stříbro na olympijských hrách ve Vancouveru 2010.