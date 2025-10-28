Premium

Další sexuální skandál v NHL? Bývalý útočník Kesler vinu popřel, zaplatil kauci

  10:47
Bývalý dlouholetý hráč NHL Ryan Kesler byl obviněn ze dvou bodů kriminálního sexuálního chování čtvrtého stupně. Agentura Canadian Press na základě soudních záznamů uvedla, že jednačtyřicetiletý Američan vinu popřel.
Ryan Kesler

Ryan Kesler | foto: Profimedia.cz

Connor McDavid z Edmontonu (vlevo) a Ryan Kesler z Anaheimu v nevybíravé...
OŠEMETNÁ SITUACE. Před brankáře Winnipegu Ondřeje Pavelce se tlačí Ryan Kesler...
Američané Ryan Kesler (zleva) , Patrick Kane a John Carlson se radují ze...
Ryan Kesler z Vancouveru naráží na mantinel Brada Stuarta ze San Jose.


Ke dvěma veřejně nespecifikovaným přečinům mělo dojít letos 1. ledna. Bývalý hráč NHL by se měl před soudem objevit znovu 6. listopadu.

„Ryan důrazně popírá obvinění, je zcela nevinný,“ odpověděl Keslerův právník Robert Morad serveru The Athletic. „Obvinění jsou neopodstatněná a Ryan je připraven se proti nim důrazně bránit u soudu.“

Kesler zůstal na svobodě na kauci 50 000 dolarů. Někdejší centr nesmí opustit Michigan a musí se dostavit k listopadovým soudním slyšením.

Neberte léky na bolest, roztrhaly mi střeva, varuje hokejista Kesler

V NHL hrál v letech 2003 až 2014 za Vancouver a poté do ukončení kariéry v roce 2019 za Anaheim. O jeden start překonal magickou hranici 1000 odehraných zápasů v základní části a nasbíral 573 bodů (258+315).

V dresu Canucks získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka soutěže a zahrál si finále Stanley Cupu. S reprezentací USA vybojoval zlato na MS do 18 i 20 let a stříbro na olympijských hrách ve Vancouveru 2010.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Moderní Jihlava v extralize za Litvínov? Snění pryč, musela by nastat apokalypsa

Čas na změnu? Snění stranou. I kdyby se hokejisté Litvínova už nedostali z posledního místa extraligové tabulky, musela by nastat sportovní apokalypsa, aby náhodou nezvládli baráž. Ovšem myšlenky,...

28. října 2025  9:30

Ottawa deklasovala Boston sedmi góly, Crosby pokořil metu 1 700 bodů

Hokejisté Bostonu propadli na ledě Ottawy. Kanadský celek potěšil své fanoušky triumfem 7:2, pod který se bilancí 2+1 podepsali hlavně útočníci Tim Stützle a Drake Batherson. Na druhé straně David...

28. října 2025  5:50,  aktualizováno  6:50

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V...

27. října 2025  16:01

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista...

27. října 2025  14:01

Lesklé mantinely? Nevadí. Jak Huf pokřtil Horáckou arénu nulou a Říčka dvěma góly

Když otevíráte novou halu, neplánujte zápas s hokejisty Zlína, pokazí vám slavnostní den. V roce 2004 vyhráli Berani v tehdejší pražské Sazka aréně (nyní O2 areně) nad Slavií třetí extraligové finále...

27. října 2025

Domácí násilí ve Washingtonu? Klub po obvinění vyhodil asistenta, ten vše popírá

Prožívají solidní vstup do sezony, z devíti zápasů jich šest vyhráli. Jenže mimo výsledky se hokejisté Washingtonu musejí v NHL potýkat i s krajně nepříjemnou záležitostí. V klubu skončil asistent...

27. října 2025  12:33

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

27. října 2025  11:37,  aktualizováno  12:29

Trenér na tři zápasy. Mladou Boleslav dočasně povede manažer mládeže Haken

Hokejisty Mladé Boleslavi povede po odvolání Richarda Krále po nedělní extraligové prohře s Vítkovicemi v roli dočasného hlavního kouče Petr Haken. K ruce bude mít dosavadního asistenta Martina...

27. října 2025  11:35,  aktualizováno  12:15

První Češi v NHL: Hraj naplno, pař naplno. Jak dobrodruh Fryčer válčil s trenérem

Premium

Kouče Johna Brophyho uměl přistěhovalec Miroslav Fryčer vytočit tak, že o něm konzervativní Kanaďan prohlásil: „Z toho komouše je mi blbě, unavuje mě. Protáhl se sem nějakou dírou v drátěném plotě a...

27. října 2025

Když se daří, tak se neustupuje. Třinec je v laufu: Bereme to s pokorou

Jen ve dvou zápasech z dosavadních 17 hokejoví Oceláři Třinec nebodovali. V neděli po šesti tříbodových extraligových výhrách zvítězili v Plzni 2:1 na nájezdy. „Pracujeme, děláme věci, jak si...

27. října 2025  10:38

Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Spojení klidná nebo pohodová výhra v současnosti pro hokejisty Sparty neexistuje. Fanoušci se často strachují o výsledek do poslední vteřiny, stejně jako v neděli proti poslednímu Litvínovu....

27. října 2025  9:20

Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

Bitva rozpočtového Davida s Goliášem vyšla v extralize hokejistům Olomouce na výbornou. Obětavost a výborný výkon domácího brankáře Oldřicha Cichoně přihrály v neděli Hanákům dva body za výhru 2:1...

27. října 2025  8:06

