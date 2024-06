Rusové na draftu do NHL: týmy řeší smlouvy, nikoliv válku. Půjdou vysoko

A velmi pravděpodobně se to promítne také na draftu mladíků, jenž začíná už v noci z pátku na sobotu.

První volbu drží poprvé v historii San Jose Sharks, kteří by měli ukázat na kanadského šikulu Macklina Celebriniho.

Co bude poté, už je zcela otevřené.

Letošní dražba talentů je napěchovaná kvalitními obránci, mezi něž se vejde i český Adam Jiříček. Dominují ale beci ze zámoří, které doplní ti nejlepší forvardi.

A také ruští hráči, někteří z nich se řadí dokonce mezi ty nejtalentovanější.

Určité hlasy se ohledně nejistoty z voleb ruských hráčů sice ozývají, je jich ovšem jenom pár a netýkají se problematiky, co řeší většina Evropy.

Nejde o válku, kvůli které se tamní hráči nemohou zúčastnit akcí pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace, ale spíše o smlouvy, co mají podepsané s kluby KHL, jež mnohdy brání jejich odchodu za moře.

„Pokud se chystáte vzít Rusa mezi prvními, musíte se shodnout i s majitelem klubu. Není to jen hokejové rozhodnutí. Generální manažer musí mít představu o tom, jak brzy takový hráč přijde nebo nepřijde do Ameriky. Není to neřešitelné, ale o něco složitější ano,“ řekl anonymní skaut serveru TSN.

Záhy po agresivním překročení ukrajinských hranic se začala situace kolem hokejových mladíků komplikovat. Skauti ze zahraničí se neměli do Ruska jak dostat, najednou zůstalo několik týmů napospas videozáznamům.

„Ale teď už jsme si na to zvykli,“ řekl pro The Hockey News generální manažer Anaheimu Pat Verbeek.

Kluby si musely poradit se strastmi kvůli cestování už před válkou, když ho komplikovala covidová pandemie.

Ta je naštěstí fuč a zdá se, že ani konflikt na východě Evropy draft nikterak neovlivní.

Podobně jako loni, kdy své jméno slyšeli mezi nejlepší dvanáctkou hned tři Rusové. Arizona ukázala na šestém místě na beka Dmitrije Simaševa a na dvanáctém na útočníka Daniila Buta, Philadelphia si zase ze sedmé pozice vybrala talentovaného Matveje Mičkova.

Toho kromě komplikované osobnosti srazila níže v pořadí i smlouva, kterou před draftem podepsal s SKA Petrohrad. Ta ho v domovině držela až do roku 2026.

Vzhledem k tomu, jak tamní prostředí zacházelo s brankářem Ivanem Fedotovem, který po vyjádření přání odejít do Severní Ameriky putoval k námořnictvu za polární kruh, se moc nepočítalo s variantou, že by snad mladý Mičkov měl přestoupit do NHL dřív než ve zmíněném roce.

Ale to se nakonec velmi pravděpodobně stane, jelikož Petrohrad s Mičkovem kontrakt před pár dny rozvázal.

Právě tato skutečnost nahrává i letošním ruským vyslancům na draftu. „Ti nejlepší stejně vždycky do NHL přijdou. Možná si na ně rok, dva nebo tři počkáte, ale ze zkušenosti víme, že se často vyplatí počkat,“ popsal nejmenovaný skaut.

Mohlo by jít třeba o Ivana Demidova, jenž strávil sezonu v juniorském výběru Petrohradu. Může mu uškodit nízká úroveň soutěže, samozřejmě také fakt, že se dva roky neukázal na mezinárodní scéně. Zato se naprosto vyjímá mezi svými vrstevníky ve znalosti angličtiny. V ní totiž zvládne poskytovat i poměrně bohatší rozhovory.

Ruský útočník Ivan Demidov patří mezi největší talenty na draftu do NHL v roce 2024.

Vysoko v odhadech figuruje také Anton Silajev, vytáhlý obránce z Nižného Novgorodu.

Ačkoliv IIHF ruské hráče z relevantních politických důvodů blokuje, NHL zaujímá jiný přístup.

Každý si může vyhodnotit, která z variant je mu sympatičtější.

Ale vsaďte se, že minimálně dva ruští hráči budou na draftu do NHL zase vysoko.