Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vy snad nechcete, abychom se vrátili? Ruská hvězda NHL vyjela na reportéra

Autor:
  15:18
Ruský útočník Kirill Kaprizov v akci proti Philadelphii.

Ruský útočník Kirill Kaprizov v akci proti Philadelphii. | foto: Derik HamiltonAP

Dan Vladař hledá výhled na kotouč přes Kirilla Kaprizova.
Kirill Kaprizov (vlevo) a Mats Zuccarello oslavují trefu Minnesota Wild.
Útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty v šanci před brankářem Ukkou-Pekkou...
Kirill Kaprizov v dresu výběru ruských hvězd z NHL v charitativním utkání proti...
20 fotografií
Veškeré dění kolem návratu ruských hokejistů na mezinárodní turnaje se rozebírá také v zámoří. Před zápasem Minnesoty ve Philadelphii se k propíranému tématu vyjádřil i Kirill Kaprizov, kterého zpovídal finský novinář. A jedna z největších ofenzivních hvězd NHL nebyla z položených dotazů příliš nadšená.

Když se čtvrtý nejlépe placený hráč zámořské soutěže(17 milionů dolarů ročně) o pátečním verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) dozvěděl, jen spokojeně hlásil: „Je to výborná zpráva!“

Novinář z finského webu Ilta-Sanomat mluvil s Kaprizovem krátce po úterním rozbruslení, několik hodin před duelem s Flyers, v němž Minnesota zvítězila 4:2.

Zvítězí ti nejsilnější. Zlodějíčky se nedáme zastrašit, reagují Rusové na bojkot

Chtěl znát jeho komentář k bojkotu Finska, Švédska, Lotyšska, Česka a dalších zemí, které vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině odmítají na turnajích proti Rusku nastoupit.

„Nevím, na to nemám žádnou odpověď,“ reagoval devětadvacetiletý útočník podrážděně.

Po následném dotazu, zda by se Rusové vůbec na mezinárodní akce měli znovu objevit, se prý rozčílil ještě více.

Zúčastní se nakonec Rusové hokejového MS v roce 2027?

„Samozřejmě, že ano. Co tím myslíte? Proč by neměli? Vy snad nechcete, abychom se vrátili?“ ptal se naštvaně.

Rozhovor uzavřel slovy, že se o politice už bavit nechce. Člen PR oddělení Minnesoty posléze přišel za reportérem s tím, že už se Kaprizova na toto téma nemá ptát a ať raději pokládá otázky související s hokejem.

Ruskému hokejistovi se v nové sezoně NHL náramně daří. V sedmnácti zápasech nasázel patnáct branek, nejvíce ze všech v celé soutěži.

Podcenili jste to, vzkázala IIHF sportovní arbitráži. S návratem Rusů také nesouhlasí

V průběžné tabulce produktivity se s šestadvaceti body drží na páté příčce za McDavidem (40), Draisaitlem (29), Bouchardem (28) a MacKinnonem (27).

Doma má zlato z olympijských her v roce 2018, v reprezentaci se posledně objevil v sezoně 2019/20, kdy ještě působil v CSKA Moskva a patřil k největším osobnostem KHL.

Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas.

V minulosti se už několikrát vyslovil pro návrat Rusů na mezinárodní akce.

„I hráči ostatních zemí si to přejí, třeba letošní olympiáda mohla být úplně jiná. Všichni dobře chápou, že bez nás takové turnaje nejsou tím, čím bývaly,“ uvedl v červenci pro ruskou televizi Match TV.

I když Sportovní arbitrážní soud vyšel jemu a jeho krajanům vstříc, napříč hokejovým prostředím se vznesla vlna odporu.

K bojkotu se přidala už takřka polovina účastníků květnového šampionátu mužů v Německu.

Škoda Auto reaguje: Pokud se Rusové zúčastní MS, přehodnotíme naše zapojení

Další pořadatelé (Kanada v případě MS juniorů a Česko v případě MS žen do 18 let) avizují, že Rusy na domácích turnajích nechtějí. Proti verdiktu se vymezili i sponzoři včetně Škoda Auto nebo Tipsportu.

Momentálně se čeká mimo jiné na oficiální stanovisko IIHF (Mezinárodní hokejová federace), jasněji by mělo být ve čtvrtek.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Florida vs. ChicagoHokej - - 5. 11. 2026:Florida vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 1.67
  • 4.50
  • 4.46
Buffalo vs. OttawaHokej - - 5. 11. 2026:Buffalo vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 2.29
  • 4.16
  • 2.72
Seattle vs. CalgaryHokej - - 5. 11. 2026:Seattle vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.23
  • 4.16
  • 2.82
Los Angeles vs. San JoseHokej - - 5. 11. 2026:Los Angeles vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.01
  • 4.20
  • 3.24
Švýcarsko vs. FinskoHokej - Euro Hockey Tour - 5. 11. 2026:Švýcarsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
5. 11. 17:30
  • 4.07
  • 4.39
  • 1.70
Česko vs. ŠvédskoHokej - Euro Hockey Tour - 5. 11. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:30
  • 2.69
  • 4.09
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

4. listopadu 2026  15:51

Vy snad nechcete, abychom se vrátili? Ruská hvězda NHL vyjela na reportéra

Ruský útočník Kirill Kaprizov v akci proti Philadelphii.

Veškeré dění kolem návratu ruských hokejistů na mezinárodní turnaje se rozebírá také v zámoří. Před zápasem Minnesoty ve Philadelphii se k propíranému tématu vyjádřil i Kirill Kaprizov, kterého...

4. listopadu 2026  15:18

Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...

4. listopadu 2026

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

4. listopadu 2026  14:03

Starost o Červenku, chyběl i na dalším tréninku. Teprve se rozhodne, řekl Gross

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

První duel pod novým realizačním týmem se blíží, jen necelých 30 hodin před utkáním se Švédy se však čeští hokejisté musí vyrovnat s nepříjemnou zprávou. Na tréninku národního týmu totiž opět chyběl...

4. listopadu 2026  13:43

Škoda Auto reaguje: Pokud se Rusové zúčastní MS, přehodnotíme naše zapojení

Za brankářem Nicolajem Henriksenem z Dánska se ns MS v hokeji odehrává souboj...

Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se...

4. listopadu 2026  8:16,  aktualizováno  13:42

Zvítězí ti nejsilnější. Zlodějíčky se nedáme zastrašit, reagují Rusové na bojkot

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Ruské nadšení z verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) ohledně navrácení hokejistů na mezinárodní turnaje postupně opadá. Přibývá totiž zemí, které rezolutně hlásí: „S vámi hrát nebudeme!“ V...

4. listopadu 2026  13:23

Vsetínská pohoda. Je radost chodit na tréninky, na topu ale nejsme, říká kouč

Na Lapači je doma. Luboš Jenáček se vrátil do Vsetína po pěti letech jako...

Pokud by pokračovali v nastoleném trendu, měli by na konci základní části rekordních 129 bodů. Hokejisté Robe Vsetín si podmaňují Maxa Ligu nečekanou dominancí a první reprezentační pauzu stráví na...

4. listopadu 2026

Vrána zpět v Olomouci, trénuje přesilovky. Kouč chce posily, do některých se netrefil

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

První reprezentační přestávka sezony může v hokejové extralize přinést zajímavé změny. Manažeři a trenéři hledají možnosti, jak mužstva doplnit ještě letos. Výjimkou není ani poslední Olomouc, jež má...

4. listopadu 2026  12:21

Podcenili jste to, vzkázala IIHF sportovní arbitráži. S návratem Rusů také nesouhlasí

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Vedení Mezinárodní hokejové federace bude jednat o reakci na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS o návratu Ruska do světových šampionátů až do čtvrtka. „CAS zásadně podcenila globální dopad...

4. listopadu 2026  11:22

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Eliáš mu vzal slova a musel improvizovat. Góly? Kluci musí být zabijáci, hlásil Moták

Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Do hloučku mezi novináře přišel v dobré náladě, s úsměvem také první reakce po úvodním tréninku zakončil. „Už nám píská konec,“ zahlásil reprezentační kouč Zdeněk Moták k vedle stojící rolbě, jež se...

4. listopadu 2026  9:30

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného...

4. listopadu 2026  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.