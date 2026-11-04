Vy snad nechcete, abychom se vrátili? Ruská hvězda NHL vyjela na reportéra

Když se čtvrtý nejlépe placený hráč zámořské soutěže(17 milionů dolarů ročně) o pátečním verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) dozvěděl, jen spokojeně hlásil: „Je to výborná zpráva!“
Novinář z finského webu Ilta-Sanomat mluvil s Kaprizovem krátce po úterním rozbruslení, několik hodin před duelem s Flyers, v němž Minnesota zvítězila 4:2.
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Chtěl znát jeho komentář k bojkotu Finska, Švédska, Lotyšska, Česka a dalších zemí, které vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině odmítají na turnajích proti Rusku nastoupit.
„Nevím, na to nemám žádnou odpověď,“ reagoval devětadvacetiletý útočník podrážděně.
Po následném dotazu, zda by se Rusové vůbec na mezinárodní akce měli znovu objevit, se prý rozčílil ještě více.
„Samozřejmě, že ano. Co tím myslíte? Proč by neměli? Vy snad nechcete, abychom se vrátili?“ ptal se naštvaně.
Rozhovor uzavřel slovy, že se o politice už bavit nechce. Člen PR oddělení Minnesoty posléze přišel za reportérem s tím, že už se Kaprizova na toto téma nemá ptát a ať raději pokládá otázky související s hokejem.
Ruskému hokejistovi se v nové sezoně NHL náramně daří. V sedmnácti zápasech nasázel patnáct branek, nejvíce ze všech v celé soutěži.
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V průběžné tabulce produktivity se s šestadvaceti body drží na páté příčce za McDavidem (40), Draisaitlem (29), Bouchardem (28) a MacKinnonem (27).
Doma má zlato z olympijských her v roce 2018, v reprezentaci se posledně objevil v sezoně 2019/20, kdy ještě působil v CSKA Moskva a patřil k největším osobnostem KHL.
V minulosti se už několikrát vyslovil pro návrat Rusů na mezinárodní akce.
„I hráči ostatních zemí si to přejí, třeba letošní olympiáda mohla být úplně jiná. Všichni dobře chápou, že bez nás takové turnaje nejsou tím, čím bývaly,“ uvedl v červenci pro ruskou televizi Match TV.
I když Sportovní arbitrážní soud vyšel jemu a jeho krajanům vstříc, napříč hokejovým prostředím se vznesla vlna odporu.
K bojkotu se přidala už takřka polovina účastníků květnového šampionátu mužů v Německu.
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Další pořadatelé (Kanada v případě MS juniorů a Česko v případě MS žen do 18 let) avizují, že Rusy na domácích turnajích nechtějí. Proti verdiktu se vymezili i sponzoři včetně Škoda Auto nebo Tipsportu.
Momentálně se čeká mimo jiné na oficiální stanovisko IIHF (Mezinárodní hokejová federace), jasněji by mělo být ve čtvrtek.