Ruští mladíci mohou dál proudit mezi elitu. NHL povolí jejich výběr při draftu

NHL v únoru po ruské invazi na Ukrajinu přerušila obchodní vztahy s Ruskem. „Okamžitě jsme Rusko odsoudili. Přerušili jsme naše obchodní styky, což znamenalo ztrátu mnoha milionů dolarů,“ řekl Bettman v pátek v Tampě Bay během utkání prvního kola play off.

„Myslím, že je fér poukázat na to, že naši hráči hrají za týmy NHL, nehrají za Rusko. Jsou v dost obtížné situaci, zvláště ti, kteří mají rodinu v Rusku. Pro hodně lidí může být těžké to pochopit, ale myslím, že je to realita, na kterou je třeba brát zřetel,“ prohlásil Bettman.

Jak to bude s případnou účastí na Světovém poháru, který by se měl hrát po osmi letech v roce 2024, není podle šéfa zámořské ligy zatím jasné. Ruské sportovní reprezentace a kluby byly z mezinárodních soutěží kvůli válce na Ukrajině vyloučeny, podobně jako ruští a běloruští sportovci ve většině odvětví.