Nacisto, vrať se domů! Ruští hráči v Americe čelí výhrůžkám smrti

Milstein s kroky NHL i Mezinárodní hokejové federace nesouhlasí, nerozumí jim.

„Vždyť hráči chtějí světový mír stejně jako všichni ostatní,“ zlobí se v rozhovoru pro americkou televizní stanici ESPN.

Milstein je rozený Ukrajinec, v šestnácti letech emigroval do Spojených států. K aktuální situaci ve své rodné zemi má tedy více než blízko.

„Šest dní jsem nespal, bombardují mi domov z dětství. Přesto volám po sjednocení, jsem hrdý Američan,“ říká.

V NHL zastupuje více než tři čtvrtiny ruských hráčů, ti podle něj čelí přímo nechutným slovům.

Nacisto! Vrať se domů! slýchávají.

„Jsou to lidé, jsou to hokejisté. Jsou to muži, kteří přispívají americké společnosti, platí miliony dolarů na daních, aby podpořili zemi,“ zastává se hráčů agent.

„Přestaňte se na ně dívat jako na agresory!“ vyzývá Milstein.

Podle něj jsou někteří z jeho svěřenců terčem výhrůžek smrti. Žena jednoho z klientů přidala na sociální sítě fotku svého potomka, kde si musela přečíst zprávu: „Nacistické dítě“.

Přestože si ruští hráči přejí mír, jsou ve velmi těžké situaci. Podle Milsteina nejsou nervózní kvůli sobě, ale právě kvůli svým ženám a dětem, které jsou samy doma. A dnes už nejen pouze v Rusku, bojí se o ně i v Severní Americe.

Týmy NHL musely zajistit hráčům a rodinám speciální ochranu. Firma CCM odebrala ze svých reklam ruské hráče, NHL odebrala ruskou verzi svého webu, společnost EA Sports odstranila ze hry NHL22 ruské a běloruské hráče.

S opatřeními proti Rusům a Bělorusům výrazně nesouhlasí bývalý prezident IIHF René Fasel. Podle něj musí i v tak napjaté situaci, jaká dnes panuje, sport přinášet mírové poselství a spojovat lidi.

Juniorské soutěže v Kanadě a Spojených státech zvažují zákaz draftování ruských hráčů, což by podle Milsteina zničilo sny těchto teenagerů a potenciálně změnilo trajektorii celé jejich kariéry.

Nejistá je také situace okolo osmnáctiletých Rusů, které čeká letos v červenci draft do NHL.

„Někteří generální manažeři klubů NHL se bojí, aby tito hráči vůbec mohli odcestovat z Ruska a hrát v Americe. Navíc se bojí i veřejného mínění. To je samozřejmě důležité a respektuji to, ovšem toto je čistá diskriminace,“ má jasno Milstein.

„Trestáni jsou nevinní mladí kluci,“ zakončuje.