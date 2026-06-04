Blokáda Rusů musí skončit, vrátíme se už brzy, řekl Larionov. Spletli se Američané?

Všechno spustila nenápadná větička druhého nejvyššího muže NHL Billa Dalyho: „Zrovna jsem mluvil se zástupci Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Neočekávám, že by s tím Švédové, Finové a Češi měli problém a Světový pohár by při účasti Rusů bojkotovali.“
Stačilo pár hodin, aby všechny tři evropské federace vydaly vesměs podobné prohlášení: „Na našem postoji se nic nezměnilo, jsme proti účasti Ruska.“
Ukázalo se, že se federací na názor nikdo oficiálně neptal. Češi, Finové ani Švédi svými řídícími orgány nevyjádřili souhlas s účastí Ruska.
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Jak tedy NHL mohl kdosi z IIHF říct, že k bojkotu nedojde, zůstává záhadou. Spustilo to ale vlnu nadšení na ruské straně.
„Očekávali byste, že blokáda ruského národního týmu skončí. Musí! Tlak sílí ze všech stran a mě upřímně znepokojuje, co se v hokejovém světě děje. Rusko je izolované,“ vadí Larionovovi.
Věří, že Světového poháru se nakonec za dva roky zúčastní nehledě na to, zda invaze na Ukrajinu dál potrvá, či nikoliv.
„Myslím, že šance je. Prezident IIHF Tardif skončí a už nehraje významnou roli. Navíc tohle je spíš záležitost NHL. Mluvím s hokejovými lídry a mám dojem, že jsou tomu otevření. Sice to jsou jen osobní konverzace, žádná vyjednávání, přesto mám jen malé pochyby,“ pokračoval Larionov pro MatchTV tento týden.
Naději mu dává i cynické (byznysové) rozhodnutí NHL postavit v únoru 2027 pro exhibiční turnaj v rámci All-Star Game do jednoho týmu Rusy s dalšími evropskými národy včetně Čechů.
NHL testuje veřejnost. Tuší, že Američané s tím zásadní problém mít nebudou, válka je pro ně daleko. Navíc Rusové mluví o tom, že s Američany chystají na červenec přátelské hokejové utkání.
Symbolický význam má ale tato salámová metoda zejména pro Evropany. Nejdřív exhibiční sranda turnaj, pak Světový pohár.
Američanům musel tento týden vysvětlovat pozici Česka, Finska a Švédska server The Athletic v textu s titulkem: „NHL je připravená se posunout v otázce Ruska dál. Tak jednoduché to ale není.“
Nezdá se totiž, že NHL zcela dobře odhadla odhodlanost evropských zemí bránit se navrácení Ruska. „Je snadné sedět tisíce mil od Evropy, sledovat finále Stanley Cupu a představovat si návrat Rusů. Daly rozsvítil u evropských zemí varovné kontrolky,“ píše The Athletic.
Sám autor Chris Johnston pak dodává, že NHL těžko uspořádá Světový pohár bez Finska, Švédska a Česka. I proto, že jednu skupinu bude pořádat Praha. „Pokud invaze neskončí, není příliš důvodů věřit, že by s účastí Ruska země souhlasily,“ píše.
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Všechno se ale v dalších měsících může změnit. Rusové na podzim plánují významně promluvit do voleb nového vedení IIHF, přičemž jedním z favoritů na nejvyššího muže je Čech Petr Bříza. Šéf ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov chce kandidovat do vládnoucí Rady IIHF a sbírá pro to politickou podporu napříč členy federace.
A tu podporu nepotřebuje získat ve znepřátelené Evropě, IIHF má 62 řádných členů včetně Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Číny, Kazachstánu, Íránu a tak dále.
„Jsme naprosto nespokojení s tím, jak IIHF nekomunikuje. Někdy jí trvá strašně dlouho, než odpoví na naše požadavky nebo dopisy, někdy prostě neodpoví. IIHF by měla být blíže národním federacím, neměla by mít jenom centrálu ve Švýcarsku, ale i pobočky v dalších zemích,“ říká Kurbatov.
A dodává: „Nadějí je, že se Rusko postupně vrací v jiných sportech, posiluje to naši pozici.“