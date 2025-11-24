Premium

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Autor:
  15:33
Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se zámořská NHL bude rozšiřovat o další divizi složenou čistě z týmů z Evropy. A týkalo by se to prý i Česka.
Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New Jersey. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...
Mats Sundin při slavností řeči po udělení Börje Salming Courage Award.
Hokejové legendy Nicklas Lidström a Jari Kurri přináši Stanley Cup na pódium.
Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.


„Praha a Stockholm. Právě tato města budou pro NHL nejvíce zajímavá,“ pravil Loob při končící akci NHL Global Series, která se v minulém týdnu konala právě v hlavním městě Švédska.

V Praze se uskutečnila poprvé v roce 2019, kdy se v O2 areně utkaly Chicago s Philadelphií. O tři roky později změřily síly ve dvojzápase San Jose s Nashvillem, předloni na sebe narazily New Jersey a Buffalo.

Naplněná pražská O2 arena během úvodního duelu NHL mezi Buffalem a New Jersey

Obecně má nejlepší liga na světě výjezdní utkání ve velké oblibě, ráda je hostí ve všelijakých evropských metropolích a rozhodně s tím neplánuje přestat.

„Nadále se soustředíme na to, co můžeme dělat mimo Severní Ameriku v budoucnu, abychom rozvíjeli hokej na celosvětové bázi,“ říkal v polovině října komisionář NHL Gaty Bettman.

Šlo by o další zápasy v Evropě? Nebo mít jednorázových eventů v sezoně hned několik? „Myslím si, že v NHL se chystá něco mnohem většího,“ podotkl Loob.

Češi nebudou chybět na Světovém poháru 2028. Šéfové NHL plánují zavítat do Evropy

„Zvažují možnost založit divizi v Evropě. O NHL je v ní velký zájem, nabízí navíc spoustu prostoru. Myslím, že bychom se toho mohli dočkat do pěti let,“ přidal Loob.

Podotkl, že by liga cílila především na velká města s hokejovým pozadím. Kromě Prahy a Stockholmu by v potaz přicházely například finské Helsinky, zřejmě také německý Berlín, jistě by se řešilo i Švýcarsko, kde by se kandidátů vyrojilo hned několik – Bern, Curych, Davos a další.

Kdyby měla Evropská divize skutečně vzniknout, dávalo by smysl, aby ji hrálo osm celků. Tedy stejně jako ostatní čtyři divize v NHL. Teoreticky by se tak mohlo dostat i na další klub z Česka, nabízely by se Pardubice nebo Brno, kde se staví nové haly.

Uvítali byste založení Evropské divize NHL?

Ale jestli by vznikly nové týmy nebo je hrály již existující jako Sparta, Eisbären Berlín, Frölunda, ZSC Curych, případně Dynamo nebo Kometa, je pouze v rovině teorie.

Koneckonců jako celá tato úvaha o další expanzi nejlepší ligy na světě.

Ta se naposledy rozšiřovala před čtyřmi lety, kdy do ligy vstoupil Seattle, jenž navázal na dřívější příchod Vegas. A před několika týdny se v zámořích vyrojily spekulace, že by do pár let mohly přibýt kupříkladu ještě Atlanta nebo Houston.

Zápas NHL v pražské O2 aréně mezi Philadelphií Flyers a Chicagem Blackhawks

Ovšem roztažení soutěže přes oceán by představovalo několik zádrhelů, především pak spojených s logistikou a financováním.

Kolikrát do roka by zámořské kluby létaly do Evropy a naopak? Byla by nově vzniklá divize uzavřená a týmy hrály jen mezi sebou? A jak by se změnil formát celé soutěže, když je v současnosti shodně rozdělená na dvě konference se dvěma dalšími divizemi?

Bettman sice přiznal, že o jistých možnostech, jak evropským fandům ještě více přiblížit NHL, skutečně uvažuje, ale takto megalomanský plán by to spíše být neměl.

Jágrův debut, tichá Praha i šampioni z Bostonu. Když do Česka zavítala NHL

„Nemluvíme o založení ligy. Spíš se bavíme o hraní zápasů, poskytování různého obsahu, o médiích. Zkrátka o věcech, které v Severní Americe praktikujeme denně a do určitě míry je děláme v Evropě také teď,“ uvedl.

„V Evropě jsme populární. Ale chceme zachovat respekt k tamním existujícím ligám, takže spíš budeme hledat cesty, jak vhodně spolupracovat, abychom hokej dál rozvíjeli,“ přidal.

Vytrhnout ty nejlepší týmy z české, švédské nebo švýcarské soutěže a vzít si je pod sebe by mělo od vybalancované spolupráce daleko.

Ale kdo ví, co v budoucnu přijde.

Témata: HC Sparta Praha
