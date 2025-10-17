Zachmuřený výraz obrýleného trenéra, jenž dovedl Panthers ke dvěma posledním Stanley Cupům doprovází záběr momentu, který definitivně rozhodl o výsledku čtvrtečního utkání.
Útočník Anton Lundell se na hraně brankoviště lehce střetl s gólmanem Jakem Allanem a jeho vyrážečkou. Kanadský gólman tak nemohl naplno zasáhnout proti střele Sama Reinharta, která prošla do sítě.
Sestřih z utkání mezi New Jersey a Floridou (neuznaný gól v čase 9:12):
Floridský trenérský štáb si však řekl o výzvu a rozhodčí, kteří gólovou situaci na ledě původně posoudili jako neplatnou, se šli podívat na video. Načež z boxu časoměřičů vyjel Markovic se zapnutým mikrofonem, aby zahlásil rozhodnutí.
„Po přezkoumání videa zůstává v platnosti výrok na ledě,“ řekl, načež v hale propukl jásot příznivců domácích Devils. „Gól platí.“
|
Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil
Poslední dvě slova pravděpodobně už davy v hale nezaregistrovaly, protože radost neutichala. Až o chvíli později zarezonoval údiv.
„Oh, sorry!“ lekl se sudí.
„Omlouvám se, gól po přezkumu u videa neplatí a tým Floridy dostává menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry.“
A tak ochozy při až groteskní scéně slavily podruhé.
Podívejte se na úsměvný moment v podání sudího Michaela Markovice:
After video review, the ref announced a good goal BY MISTAKE?!— Gino Hard (@GinoHard_) October 17, 2025
He then corrected himself and ruled it NO GOAL 😭😅 pic.twitter.com/tRfVxi4cDJ
„Nakonec na to přišli,“ reagoval na rozhodnutí neurčitým výrokem trenér Maurice, který smířeně dodával, že zaslouženě vyhrál lepší tým.
New Jersey si proti oslabenému protivníkovi koncovku utkání pohlídalo a zvítězilo 3:1, více se ale mluvilo o humorném kousku v Markovicově podání.