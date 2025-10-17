Premium

„Oh, sorry!“ lekl se rozhodčí NHL. Omylem zahlásil gól, jeho verdikt v zámoří baví

Autor:
  15:33
Šlo o úsměvný přeřek v nevhodnou chvíli. Rozhodčí Michael Markovic to taky moc dobře věděl, když v 59. minutě do mikrofonu uznával gól Floridy, která by snížila na 2:3. New Jersey ale mohlo zůstat klidné, sudí výrok rychle opravil. A zatímco fanoušci v zámoří se baví, kouč Paul Maurice pro konečný verdikt příliš pochopení neměl.
Kouč Floridy Paul Maurice diskutuje s rozhodčím Michaelem Markovicem (31).

Kouč Floridy Paul Maurice diskutuje s rozhodčím Michaelem Markovicem (31). | foto: AP

Paul Maurice jako trenér Florida Panthers
Rozhodčí podávají vysvětlení trenérovi Floridy Paulu Mauriceovi v průběhu třetí...
Floridský kouč Paul Maurice se Stanley Cupem.
Zasmušilá střídačka hokejistů Floridy v čele s koučem Paulem Mauricem...


Zachmuřený výraz obrýleného trenéra, jenž dovedl Panthers ke dvěma posledním Stanley Cupům doprovází záběr momentu, který definitivně rozhodl o výsledku čtvrtečního utkání.

Útočník Anton Lundell se na hraně brankoviště lehce střetl s gólmanem Jakem Allanem a jeho vyrážečkou. Kanadský gólman tak nemohl naplno zasáhnout proti střele Sama Reinharta, která prošla do sítě.

Sestřih z utkání mezi New Jersey a Floridou (neuznaný gól v čase 9:12):

Floridský trenérský štáb si však řekl o výzvu a rozhodčí, kteří gólovou situaci na ledě původně posoudili jako neplatnou, se šli podívat na video. Načež z boxu časoměřičů vyjel Markovic se zapnutým mikrofonem, aby zahlásil rozhodnutí.

„Po přezkoumání videa zůstává v platnosti výrok na ledě,“ řekl, načež v hale propukl jásot příznivců domácích Devils. „Gól platí.“

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Poslední dvě slova pravděpodobně už davy v hale nezaregistrovaly, protože radost neutichala. Až o chvíli později zarezonoval údiv.

„Oh, sorry!“ lekl se sudí.

„Omlouvám se, gól po přezkumu u videa neplatí a tým Floridy dostává menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry.“

A tak ochozy při až groteskní scéně slavily podruhé.

Podívejte se na úsměvný moment v podání sudího Michaela Markovice:

„Nakonec na to přišli,“ reagoval na rozhodnutí neurčitým výrokem trenér Maurice, který smířeně dodával, že zaslouženě vyhrál lepší tým.

New Jersey si proti oslabenému protivníkovi koncovku utkání pohlídalo a zvítězilo 3:1, více se ale mluvilo o humorném kousku v Markovicově podání.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

