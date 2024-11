Prý neměl cit v rukou. Sudí se po ráně skácel k ledu, odvezli ho na nosítkách

Přestárlí Penguins, už bylo na čase. Šéf údajně nabízí všechny, mimo Crosbyho

Chorobně odkládali to, co už je pár let nevyhnutelné. Jako by v Pittsburghu hodně sázeli na nostalgii, méně na kvalitu. Na soupisce stále figurují zvučná jména, to nejlepší ale mají za sebou. Tým z...