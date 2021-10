Nejmladší střelec extraligy dal stý gól. Olesz mírnil lekci

Střih. O dvacet let později.

26. října 2021 v Plzni.

Rovněž střelou mezi betony gólmana Miroslava Svobody dává šestatřicetiletý harcovník svůj stý gól v extralize. Nikoli jako nejmladší, ale nejstarší článek Olomouce.

Mezitím se událo mnoho krásného. Olesz má kariéru, o jaké může většina hokejistů jen snít.

Ani jeho v patnácti letech a třech měsících, když debutoval v extralize jako její nejmladší hráč, nenapadlo, že v NHL, nejlepší hokejové soutěži světa, zvládne téměř čtyři stovky klání. A že na olympiádě v Turíně pomůže k bronzu. „Ale ještě nevzpomínám, pořád si myslím, že jsem mladý. Těším se na to, že až skončím a budu vzpomínat, zjistím, co jsem dokázal, nedokázal, kde jsem hrál a co je za mnou. Tedy ne že bych se těšil, až skončím kariéru,“ vykládal loni v rozhovoru pro MF DNES. Pořád to nebalí.

Po trpkém loučení s mateřskými Vítkovicemi našel radost mezi mantinely na Hané. Nevyniká ve sbírání bodů, včera se i kvůli zranění trefil teprve podruhé v sezoně, ale sotva mazaného siláka v rozích odstavíte od puku. Přehled a stabilitu má pořád na top úrovni. Radost pohledět.

„Nejsem střelec. Spíš získat v rohu puk, podívat se a někoho najít v gólové šanci. To si myslím, že mě někam dostalo, a na tom se snažím i pracovat. S věkem rychlost ubývá, ale zase jsou přehled, zkušenosti. Jsem rád, že už hraji s mladšími kluky a dávám jim to do šancí,“ líčil.

Doufá, že by v tomto ročníku mohl udělat úspěch s kohouty, když je posílil hvězdný centr David Krejčí, s nímž zápolil v NHL.

Jen z jubilejní sté trefy měl pramalou potěchu. V 59. minutě tvrdou střelou z první po přihrávce Koloucha korigoval výprask v Plzni na 1:6.

Leč Olesz ví, že i lekce patří k hokeji. Už mu není šestnáct, aby se tím trápil déle, než je nutné.