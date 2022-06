Odpálil jsem nadšení, těší se Knot na šanci v NHL. Z Ruska se musel vyplatit

Rodák z hlavního města vyrůstal ve Slavii, se kterou v roce 2015 sestoupil z extraligy, sledoval, jak jeho bývalí spoluhráči ve velkém odchází, a za další dvě sezony už mateřský klub v první lize vedl jako kapitán.

„Nedařilo se mi dosáhnout týmových úspěchů, se kterými vždy rostou také individuální výkony,“ vyprávěl prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje, o období, které pokračovalo také následně v Chomutově.

BOJ U MANTINELU. Mladý obránce Slavie Ronald Knot (vlevo) a Sebastián Gorčík z Karlových Varů v extraligovém utkání

Právě v týmu Pirátů si však řekl o angažmá v Liberci, kde získal extraligové stříbro: „Všechno do sebe začalo zapadat, dostal jsem se do národního týmu a posléze také do zahraničí.“

Hráč, který jako kluk trávil spoustu času v edenské „garáži“, jak se zimnímu stadionu v pražských Vršovicích občas říká, najednou překvapivě letěl na únorové hry do Pekingu, oslavil narození dcery a pár měsíců nato podepsal kontrakt s týmem nejslavnější hokejové soutěže na světě.

Česká hokejová reprezentace při svém prvním vystoupení pod pěti kruhy v rámci základní skupiny B hraje s Dánskem. Na snímku Ronald Knot a Dán Mathias Bau. (9. února 2022)

„Samozřejmě o této soutěži sníte od momentu, kdy poprvé vkročíte na led. Teď mám před sebou jednu z největších výzev v životě, a když už se v mém případě vše potkalo, nechci takovou šanci promrhat,“ hlásí odhodlaně. „Chtěl bych si vybojovat místo v prvním týmu, odehrát co nejvíce zápasů a přesvědčit lidi v organizaci, že si tuto příležitost zasloužím. Ideálně si vysloužit kontrakt i na další sezony. Jiné cíle ani nemá smysl si dávat.“

Ambice má nastavené vysoko, přitom pár měsíců zpět měl asi jediný hlavní cíl: opustit KHL, v níž hrál za Nižněkamsk. Do týmu v ruském Tatarstánu přišel před rokem, krátce po olympiádě ovšem Rusko napadlo Ukrajinu a vypukla válka.

Knota sužovaly těžké myšlenky. „Hrála ruská hymna a mně běžel mráz po zádech. Nebylo mi dobře a chvilkami jsem měl chuť se sebrat a odejít,“ sdělil na konci února v rozhovoru pro iDNES Premium.

„Ronald chtěl rozvázat smlouvu okamžitě v momentě vypuknutí válečného konfliktu, Rusové nicméně neviděli důvod, proč by ji neměl dál plnit,“ popisoval ošklivé trable hráčův agent Robert Spálenka.

„Právě klub v Nižněkamsku k jednáním se zahraničními hráči o odchodu kvůli válce nepřistupoval vstřícně, o ukončení smlouvy jsme jednali velmi dlouho. Uvolnění jsme přitom řešili už před startem play off, Ronald se jasně rozhodl, že v Rusku pokračovat nebude. A to samozřejmě nevěděl o možnosti angažmá v NHL, tato varianta se otevřela až mnohem později,“ vysvětloval.

Nakonec se pryč z Ruska dostali, neobešlo se to však bez oběti.

Šéf hokejové sekce Sport Invest Robert Spálenka

„Některé ruské kluby se k tomu postavily relativně férově s tím, že hráče v případě jejich zájmu nechávaly odejít bez náhrady. Ale tady na vyplacení ze smlouvy trvali a Rony nakonec odsouhlasil částku, za kterou se z kontraktu prakticky vykoupil,“ prozradil Spálenka.

V sázce byla budoucí kariéra hokejisty, který se věkově pohybuje stále ještě před sportovním výkonnostním vrcholem. Kontrakt v Nižněkamsku blokoval jakékoli únikové cesty.

„Měli jsme nabídky ze Švýcarska a Švédska, ale z důvodu nadále platného kontraktu v Rusku jsme je v dané chvíli nemohli dotáhnout do konce. Do toho vstoupila Arizona s tím, že jsou ochotni nějakou dobu vyčkat na vyřešení situace. Byli jsme pod časovým tlakem, protože Arizona mohla kdykoliv oslovit a podepsat jiného hráče. Byla to velmi hektická a bezprecedentní situace,“ přiznal Spálenka.

Ronald Knot s Dmitrijem Voronkovem v utkání Rusko - Česko (12. února 2022)

Možná i proto se Knot trochu obával a rozhodně nechtěl slavit předčasně: „Věděl jsem, že se přestup do Arizony řeší, ale snažil jsem se krotit euforii, protože dokud to není podepsané, tak není nic jistého. Člověk je jednoduše nervózní, přemýšlí o všech variantách a hlavu se snaží chystat na zklamání v případě neúspěšných jednání.“

Pesimistický scénář se nenaplnil a Knot se vydá do úplně nového prostředí zkusit štěstí. S jednoletou dvoucestnou smlouvou údajně na 750 tisíc dolarů.

„Strašně jsem si oddechnul. Mám obrovskou radost, vnitřně jsem odpálil to nadšení a jsem opravdu šťastný. Moc se na tuhle výzvu těším.“