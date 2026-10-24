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Háro, kokain, modelky. Hokej se loučí s divochem Duguayem, idolem Rangers

Karel Knap
  7:30

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Ron Duguay během Winter Classic veteránů mezi Rangers a Philadelphií v roce 2011. | foto: AP

Davy burácely, když se rozjel s pukem po ledovém jevišti v nejslavnější aréně na světě. Ron Duguay bruslil ladně a s lehkostí, dlouhé lokny za ním působivě vlály. Jeho věhlas pronikl z hokejového prostředí i na další scény newyorského společenského života. Vzpomínky na jeho pestrý příběh znovu ožily ve čtvrtek, když se světem rozšířila zpráva o úmrtí kultovní postavy přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.

„Fajn chlapík, žádný náfuka. Skvěle vypadal. Nevím, jestli si své kudrnaté vlasy natáčel. Ale skoro bych řekl, že ano,“ vybavil si Václav Nedomanský statného Kanaďana a svého někdejšího parťáka z New York Rangers.

„Výborně se pohyboval, byl velmi platný na oslabení. Na přesilovky se tolik nedostal, protože neměl dost šikovné ruce,“ vypráví pro iDNES.cz legendární kanonýr.

Duguay dokázal v NHL nastřílet i čtyřicet gólů za sezonu. Reprezentoval svou zemi na Canada Cupu 1981. Zahrál si v týmu s Gretzkým, Lemieuxem či Yzermanem. Pomohl Rangers k velkolepému postupu do finále Stanley Cupu 1979.

Ještě víc ovšem proslul svým konáním mimo zimní stadiony.

Chodil se zpěvačkou Cher, za bedlivého dohledu bulvárních plátků se oženil a rozvedl s modelkami Robin Bobovou a Kim Alexisovou.

Upoutal pozornost avantgardního umělce Andyho Warhola, který Duguayovu fotografii umístil na titulní stranu svého časopisu Interview vydaného v březnu 1980.

Se třemi spoluhráči z Rangers účinkoval v úspěšné humorné reklamě na Sasson Jeans. Býval vítaným hostem v proslulém nočním klubu Studio 54 na Manhattanu.

Právě do něj se po jednom utkání chystali borci Rangers, když za ně válel osmatřicetiletý Nedomanský.

„Bydlel jsem za městem, abych to měl blízko do tréninkové haly. Většina mladých a svobodných kluků naopak sídlila v centru,“ líčí.

„Jednou jsem se k nim chtěl připojit, i když mě drogy ani celebrity nelákaly. Jenže pak jsem uviděl, co si na sebe vzali kapitán Barry Beck a právě Ron. První na sobě měl černé upnuté kalhoty a bílou košili rozhalenou až po pupek, druhý si vybral výstřední ohoz s přílišným počtem barev. Úplně mě vyděsili, takže jsem se radši rozloučil, skočil do auta a odjel domů.“

Duguay později přiznal, že se občas do práce dopoledne dostavil, aniž by si byť jen hodinku zdřímnul.

„Měli jsme něco, co nás udrželo v bdělém stavu,“ naznačoval užívání kokainu, jež bylo tehdy v NHL dost rozšířené.

Duguaye na řadě tahů provázel blízký kumpán Don Murdoch, který byl v srpnu 1977 na torontském letišti zatčen za pašování bílého prášku.

Navzdory ne zcela vzorové životosprávě Duguay v NHL stihl 864 zápasů a 620 bodů (274+346). Kariéru si natáhl na farmách nebo v německém Mannheimu, kde v mančaftu potkal i Petera Draisaitla, otce současné superstar Edmonton Oilers.

Ani v penzi oblíbený Ron úplně nezmizel z dohledu veřejnosti.

Ron Duguay během udílení Cen Tony v roce 2017.

Přijal roli experta a komentátora při televizních přenosech z partií New York Rangers.

Objevil se v jedné epizodě seriálu Beverly Hills 90210.

Koučoval v nižších soutěžích mužstvo zvané Jacksonville Barracudas.

Zúčastnil se úvodního dílu reality show Battle of the Blades na stanici CBC, v níž krasobruslil s olympioničkou Barbarou Underhillovou.

V poslední době žil se Sarah Palinovou, bývalou republikánskou kandidátkou na viceprezidentku USA.

Letos v březnu kdekoho pobouřily jeho výroky na sociálních sítích, kde kritizoval Rangers za pořádání „Pride Night“ na podporu leseb a gayů.

Po porážce domácích poznamenal, že si ji sami přivolali pod vlivem „několika děcek s vypláchnutými mozky“.

Od roku 2024 Duguay zápolil s rakovinou tlustého střeva.

Jeho skon oznámila Palinová na síti X: „Mám zlomené srdce, leč v hloubi duše jsem klidná, protože Ron už se setkal s Ježíšem. Rval se tak statečně. Láska nikdy nekončí.“

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