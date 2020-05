STALO SE 21. KVĚTNA: Kde se toulá Stanley Cup? trnul Turek. Dnes slaví

Ačkoli u většiny památných reprezentačních úspěchů scházel, drží čerstvý padesátník mezi českými hokejisty zajímavý primát.

Turek byl první, kdo hokejovému národu ukázal nejslavnější hokejovou trofej světa.

Tedy přesněji řečeno - chvíli to vypadalo, že ani on ji doma neukáže. Stanley Cup se při pouti do českých krajů zatoulal.

Turek v létě 1999 netrpělivě přešlapoval na ruzyňském letišti. Poblíž něj kroužil hlouček novinářů a fotografů, kteří toužili zachytit výjimečný sportovní moment.

„Nejsem nervózní, ale mám takový divný pocit,“ prohodil Turek, jenž vyhrál Stanley Cup s Dallasem.

Roman Turek vyhrál s Dallasem Stanley Cup v roce 1999, na letišti Ruzyně právě naložil cenný pohár do auta.

Chvíli předtím si ještě pochvaloval, jak vše vychází. Ráno 26. července svítilo slunce. Venku parkovala luxusní bílá limuzína Lincoln, pronajatá za patnáct stovek na hodinu. V Českých Budějovicích, kde Turek načínal a později i končil úspěšnou kariéru, si vyběhal povolení a na náměstí postavil pódium. Dopředu přes noviny upozorňoval, že nepřístojnosti mohou pozoruhodnou slávu zhatit. Kolem poledne se na náměstí Přemysla Otakara II. dorazily dvě tisícovky dychtivých fandů.



Jenže Stanley Cup nikde...

Do Prahy dopoledne přiletěli jen jeho dva drobní ochraňovatelé v šortkách, kteří zamířili za Turkem: „Ahoj Romane, já jsem Phil Pritchard ze Síně slávy. A tohle je Craig Campbell. Pohár nedorazil, zůstal nám ve Frankfurtu.“

Vzácná zásilka se zasekla při překládce na německém letišti a nabírá několikahodinové zpoždění. Pečlivě vymyšlený harmonogram byl v troskách, Turek jen bezmocně rozpřáhl rukama.

„Mítink v Budějovicích budu muset zrušit, což je mi hrozně líto. Vždyť na magistrát prý volali lidé až z Moravy, že se chtějí na Stanley Cup přijet podívat,“ smutnil. Pak se gólman odebral s manželkou Helenou, synkem Eddiem a bodyguardy vyčkávat do restaurace, odkud sledoval přistávat jeden aeroplán za druhým.

Kolem druhé hodiny na ranvej dosedl vyhlížený stroj. „Tak jsme se dočkali, Edíku,“ pronesl s lehkým dojetím otec Turek, když s potomkem před novináři vybalil stříbrný pohár z mohutné vypolstrované bedny.

Proč tady stojíte? zlobil se řidič autobusu

Pár snímků a fofrem k limuzíně! Drahocenný artikl se ale stěží vlezl do kufru, což výpravu zase lehce zdrželo. „To museli parkovat zrovna tady?“ mručel jeden z řidičů autobusu, s nímž se tehdy reportér MF DNES Karel Knap dal do řeči.

Kolem čtvrté hodiny zastavila limuzína s hokejovou relikvií u městského úřadu ve Strakonicích, odkud Turek pochází. Po krátké audienci u starosty vystavil trofej v obřadní síni.

Konečně!

Čeští fanoušci se poprvé mohli podívat, sáhnout a vyfotit se s trofejí, o které už tolik slyšeli. V malém sále se jich vystřídala snad pětistovka. Po šesté hodině bodyguardi sbalili pohár a celá delegace chvátala na zimák do Budějovic, kde měl Turek přichystanou party pro rodinu a nejbližší přátele. „To budeme ještě dlouho vzhůru,“ odfrkl si Phil Pritchard, jeden z pečovatelů o Stanley Cup.

První českou návštěvu v historii přežila trofej bez škrábanců a průšvihů. Jen později Turek naznačil: „Vlezou se do ní necelé čtyři lahve šampaňského.“



Ani mu nevadilo, že z plánovaných 24 hodin se jeho vlastnictví smrsklo na necelých deset hodin. Po půlnoci už hokejový grál mířil na pražské letiště, odkud se s bodyguardy vydal do Helsinek za útočníkem Lehtinenem.

Stanley Cup tehdy putoval po Evropě teprve třetím rokem. Turek nebyl prvním českým vítězem vzácné trofeje. Byl ale prvním Čechem, který se po rozšíření zvyku mohl pochlubit se stříbrným pokladem doma.

Eddie, majitel trofejí, prezident

V Dallasu tehdy dokončil třetí sezonu. Vytáhlý gólman byl tehdy spolehlivá záloha, která v play off 1999 kryla záda Edu Belfourovi. Úsměvné bylo, že v kabině Stars se sešli dva „brankářští Edové“.

Turkovi se přezdívalo Eddie po maskotovi oblíbené skupiny Iron Maiden, kterého si nechal zvěčnit na maskách. Eddie se jmenuje i jeho prvorozený syn.

Další zajímavostí tehdejšího tažení ke Stanley Cupu? I kdyby Dallas nezvítězil ve finálové sérii, trofej by do vlasti přeci český gólman přivezl. Stars ve finále zdolali 4:2 na zápasy Buffalo, v jehož bráně čaroval naganský hrdina Dominik Hašek.

Olympijský triumf zase utekl Turkovi. Trenér Hlinka chtěl v nominaci brankáře s pravidelnou zátěží, což dvojka Dallasu zcela nesplňovala. Ještě větší komplikací představovaly vleklé potíže s třísly tehdy 28letého reprezentanta.

Přesto Turek nemusí rozhodně žehrat na nepřívětivost osudu. Měl perfektní kariéru. Po triumfu ve Stanley Cupu s Dallasem se přesunul do St. Louis, kde podruhé za sebou získal William M. Jennings Trophy, kterou dostávají gólmani z týmů NHL s nejmenším počtem inkasovaných branek.

V St. Louis dosáhl Turek na ceněnou metu už jako jednička, později chytal i v Calgary. Celkově si připsal v NHL 328 startů, z maskovaných krajanů ho trumfne jen Ondřej Pavelec, Tomáš Vokoun a Hašek.



Docela slušné na klučinu, který se zprvu postavil do brány jen kvůli tomu, že pro něj na zimáku v rodných Strakonicích nezbyla hráčská výbava, co myslíte?

Ačkoli Turek na přelomu tisíciletí nebyl součástí výběrů, které pomohly ke zlatému hattricku, přesto má titul mistra světa. V roce 1996 byl navrch vyhlášen nejlepším hráčem vídeňského šampionátu, o pár měsíců později zažil i zpackaný Světový pohár.

Ještě než vyrazil do světa, stal se v roce 1994 vítězem Zlaté hokejky.

Gólmanskou výstroj odložil před deseti lety v Českých Budějovicích, kde na tamní Motor už sedm let dohlíží jako prezident klubu. Jako předčasný dárek k padesátinám obdržel prezident Turek postup do extraligy. Návrat tradičního celku mezi elitu popohnala pandemie koronaviru, Budějovice postoupily jako nejlepší celek prvoligové základní části.

„Všichni jsme si představovali, jak po vítězném finále doma zvedneme ruce nad hlavu,“ připustil v nedávném rozhovoru Turek. „Ale když se podíváme, co se děje kolem nás, tak můžeme být rádi, že to takhle dopadlo.“

Pyšný může být na to, že jako první přivedl do českých krajů Stanley Cup. Kdo ví, zda si na eskapády s pohárem dnešní oslavenec Turek vzpomene.