Příliš přísná Kanada. Rodiny osamocených hráčů NHL raději zůstávají doma

Měla to být náplast za dlouhý pobyt v izolaci. Hráči z NHL rozehráli play off v kanadských městech Torontu a Edmontonu už na začátku srpna a tím začalo dlouhé odloučení od rodin a blízkých za těch nejpřísnějších hygienických opatření. Toto martyrium skončí pro finalisty až na začátku října.

Po postupu do finále konferencí měla mít čtveřice nejlepších týmů možnost přizvat do Edmontonu své rodiny, a zkrátit tak úmorné čekání v hokejové „bublině“. Ve svém plánu na dohrání sezony NHL jasně stanovila tuto podmínku už před několika měsíci, zejména na žádost hráčů s malými dětmi.

Liga na svém slibu sice dál trvá, jenže se to nakonec neobejde bez četných komplikací. Zatímco rodiny, které pobývaly v Kanadě, se mohou v Edmontonu s hráči setkat, pro blízké ze Spojených států či jiné země zatím platí povinnost čtrnáctidenní karantény.

Jenže ani hosté z Kanady to nebudou mít před setkáním s hokejistou jednoduché. Než budou vpuštěni do bubliny, musejí zůstat v izolaci na hotelu do té doby, než budou ve čtyřech dnech po sobě testováni negativně na koronavirus. Poté budou muset podstupovat denní prohlídky, další testy a trasování všech kontaktů.

„Přijde mi, že je to celé tak složité, že to raději většina blízkých oželí,“ myslí si Francesca Vangelová, snoubenka útočníka Tampy Pata Maroona. „Cesta do bubliny představuje mnohem víc úskalí, než bych si bývala pomyslela. Přitom se zdálo, že je NHL s Kanadou domluvená na jednodušším řešení.“

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly serveru The Athletic sdělil, že komplikace nejsou zaviněné počínáním ligy. „Naše podmínky závisí na příslušných řídících orgánech, v tomto případě kanadských. Náš požadavek se vyhodnocuje, leč konečný verdikt není v našich rukách.“

Zatím tak zůstává stále na pováženou, zda se manželky, přítelkyně a jiné blízké osoby hráčů vypraví s dětmi do Edmontonu i za cenu toho, že po zdlouhavém procesu může sezona pro jejich příbuzného hokejistu být stejně u konce. Finále konference se rozehrálo už v noci na pondělí, při nejrychlejším možném průběhu může být první tým ze hry v neděli.

„Všem mým čtyřem dětem je méně než šest let a chtít po nich, aby musely trčet čtyři dny v hotelu a podstupovaly nepříjemné testy? Nemyslím si, že je to realistická možnost,“ uznal útočník Vegas Jonathan Marchessault. Rodinu nechce trýznit ani přes to, že je jeho klub ochoten vypravit pro rodinné příslušníky soukromý let.

Další hráč Vegas, obránce Nick Holden, ale věří ve zmírnění opatření v Kanadě. Aby se rodiny v bublině dočkal, nabízí řešení: „Musíme prostě postoupit do finále. Bylo by skvělé mít tady vedle sebe své blízké. Ale v tuhle chvíli si to neumím přestavit.“