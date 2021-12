Lehner nepoletí na hry kvůli duševnímu zdraví: Být někde zavřený? Pro mě risk

Lehner patří v otázce duševního zdraví k nejangažovanějším postavám napříč NHL. Za chování k hráčům se v minulosti nebál zkritizovat ani vedení soutěže.

Před začátkem tohoto ročníku obvinil několik nejmenovaných týmů z předepisování léků proti úzkosti, panice či nespavosti, které mohou při dlouhodobém užívání vést k vytvoření závislosti a k depresím.

„Říkají tomu prášek na spaní, bral jsem to osm let. Na odvykačce mi přitom řekli, že kvůli ambienu jsem roky přicházel o REM fázi spánku. Málem mě to zabilo,“ prohlásil.

Sám otevřeně vyprávěl o životě s bipolární poruchou a posttraumatickým stresovým syndromem, boji s depresemi nebo závislosti na alkoholu a lécích.

Vedle plánovaných opatření proti covidu-19, které na sportovce v Pekingu čekají, hrály právě zdravotní důvody v jeho myšlenkových pochodech podstatnou roli.

„Musím se hlavně cítit psychicky v pohodě. Být někde zavřený, nevědět, co se děje, a čekat, jestli náhodou nejsem pozitivní, to je pro mě velký risk,“ napsal švédský gólman na Twitter.

„Dlouho jsem to řešil se svým psychiatrem, s rodinou a s agentem. Mrzí mě to, protože jde o příležitost, která se už nikdy nemusí opakovat,“ dodal.

„Olympijské hry jsou pro spoustu z nás velkým snem, ale v tomto případě jde o osobní rozhodnutí, na které má každý právo,“ podpořil rozhodnutí svého svěřence Peter DeBoer, trenér Vegas.

Lehner měl na akci pod pěti kruhy s největší pravděpodobností plnit roli dvojky a krýt záda o půl roku staršímu Jacobu Markströmovi z Calgary.

Pondělní vzájemný souboj sice vyzněl lépe pro brankáře Golden Knights, který předvedl třiadvacet úspěšných zákroků a pomohl k výhře 3:2, ale jinak má v dosavadním průběhu nové sezony navrch jeho kolega.

Markström patří k absolutní špičce NHL jak z hlediska úspěšnosti zákroků (93,7 %), tak v případě průměrného počtu inkasovaných gólů na zápas (1,83).

Ve statistice vychytaných nul (5) nemá konkurenci. Společně s Danielem Vladařem vytvořil velice silnou dvojici, která drží Flames na druhém místě Západní konference.

„Je to zvíře. Švédsko bude mít v Pekingu skvělý tým,“ napsal Lehner, jehož pozice náhradníka připadne některému z mladších brankářů v čele s Linusem Ullmarkem z Bostonu či Filipem Gustavssonem z Ottawy.