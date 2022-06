Moji bezvadní finalisté. Francouz je šťastná povaha, Paláta Tampa neudrží

Série Tampy s Coloradem začíná v noci na dnešek. Sledovat ji bude i Robert Spálenka, jehož agentura Sport Invest oba krajany zastupuje.

Komu budete fandit?

Odpovím politicky. (usměje se) Moc bych to přál Pavlu Francouzovi za to, čím vším si musel projít a jaké ústupky v životě a kariéře musel udělat. Je to obrovská odměna i výzva. Na druhou stranu vyhrát Stanley Cup třikrát v řadě je v dnešní době platových stropů a vyrovnané soutěže téměř neuvěřitelné. Přál bych to i Tampě, kde máme Ondru Paláta a Slováka Erika Černáka.