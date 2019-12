Třetí evropský kouč v NHL? Aféry můžou urychlit příchod švédského vousáče

Dalších 5 fotografií v galerii Trenér Švédů Rikard Grönborg (v obleku) dává pokyny svým hráčům v utkání proti Lotyšsku. | foto: Reuters

dnes 9:58

Co se ještě dá tolerovat? A co už je za hranou lidské důstojnosti? Zámořským hokejem už druhým týdnem hýbou výpovědi hokejistů, kteří s odstupem let přibližují způsoby a chování trenérských raplů.

