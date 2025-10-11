Zatímco na přelomu tisíciletí se na zámořských kluzištích při utkáních NHL běžně střetávaly houfy našinců, 10. října 1980 čeština mezi mantinely zazněla spíš výjimečně.
„Dobrý večer, pane Nedomanský!“ pozdravil zdvořile devatenáctiletý nováček Rick Lanz před svým debutem v NHL ve vancouverské aréně Pacific Coliseum.
Jak druhý den ve velkém článku líčil deník Vancouver Sun, nadějný domácí obránce se při rozbruslení u červené čáry přiblížil k veteránovi Václavu Nedomanskému z Detroit Red Wings a projevil úctu proslulému kanonýrovi.
I v Kanadě s tátou doma v televizi sledovali zápasy na olympijských turnajích a fandili Čechoslovákům. „Nedo“ pro ně byl ikonou. Proto Lanz vnímal jako požehnání a výsadu, když se s ním mohl střetnout hned ve svém prvním utkání v NHL. A proto ho potěšilo, když od něj uslyšel: „Zdravím! Uvidíme se po zápase.“
„Hrál jsem za Kanadu, ale moje srdce bylo v Čechách. V hlavě se mi to všechno pěkně honilo, nastupoval jsem vlastně proti svým.“