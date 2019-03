První rok zázračného Švéda v NHL: kvalitní výkony i přes trápení týmu

Být prvním hráčem draftu, to je nejen velký úspěch, ale i zodpovědnost. Očekávání jsou v takovém případě mimořádná. Ovšem talentovaný obránce Rasmus Dahlin zatím plní předpoklady. Do NHL vstoupil stylově.

Hned na podzim se prosadil do prvního týmu Buffala a vydržel v něm celou sezonu. Okamžitě se zařadil mezi nejproduktivnější zadáky mužstva, a v tuto chvíli dokonce drží čtvrté místo v produktivitě celého týmu. Ač obránce, drží se velmi vysoko i v ligovém bodování všech nováčků.



Dahlinovi spoluhráči si moc dobře uvědomují jeho kvality. „Pro mnoho mladých obránců je náročné se přenést přes první třetinu zápasu, když se jim nepovede. Ale Rasmus na to prostě zapomene, jde znova na led a ukazuje, co v něm je. Nemyslím si, že tohle dokáže mnoho hokejistů ve svých 18 letech. Rasmus je mimořádný talent,“ přemítal nedávno jeho parťák z obrany Zach Bogosian pro Buffalo News.



Mladý Švéd dosud nasbíral 41 bodů (8 branek a 33 asistencí) v 77 zápasech. Jen jediný obránce v historii ligy nastřádal před 19. narozeninami více bodů (57) – Phil Housley, shodou okolností nynější hlavní kouč Sabres.

Může ale být hokejistova radost úplná, když se jeho týmu nedaří?

Sabres budou poosmé v řadě sledovat play off pouze v televizi, do vyřazovacích bojů se probili naposledy v sezoně 2010/2011. Na podzim to přitom vypadalo nadějně. Klub, který je doma kousek od Niagarských vodopádů, po delší době více vyhrával než prohrával, a v listopadu se dokonce radoval desetkrát v řadě. Hned v prosinci však přišel útlum. Týmu se přestalo dařit a nakonec vypadl z bojů o play off.

Buffalo v tuto chvíli prohrálo pět zápasů v řadě, v březnu dosud ztratili hokejisté Sabres 12 zápasů ze 14. A v první půlce měsíce dokonce ve třech utkáních za sebou nevstřelili ani gól. Možná, že si všichni v týmu oddechnou, až další nepovedená sezona konečně skončí.

Druhá švédská jednička v draftu

Není úplně zvykem, že se hokejista z Evropy stane celkovou jedničkou vstupního draftu NHL. Mnoho švédských hráčů udělalo za oceánem velkou kariéru, ovšem donedávna byl legendární Mats Sundin jediným Švédem, který vystoupal na pódium talentů jako první. Loni v létě, po bezmála třiceti letech, se konečně dočkal nástupce.

„Může se okamžitě stát rozdílovým hráčem. Má předpoklady k tomu, aby odehrál přes dvacet minut za zápas, a Buffalu by mohl pomoct v početních výhodách, možná dokonce v první formaci,” psali o Dahlinovi krátce po draftu na oficiálním webu ligy.



Jeho hra samozřejmě není bezchybná. Občas se někde zapomene, občas nabídne nepovedenou přihrávkou soupeři šanci. Za své výkony si ale mladičký Švéd v listopadu vysloužil ocenění nejlepšího nováčka měsíce a je dost možné, že se bude také ucházet o trofej pro nejlepšího zelenáče celé sezony (byť favoritem na zisk tohoto ocenění bude patrně jiný Švéd, útočník Vancouveru Elias Pettersson).

Kapitán týmu Jack Eichel kvituje, jak rychle se jeho parťák dokázal přizpůsobit nové soutěži. „Když mezi nás přišel, byl trochu ostýchavý, moc toho nenamluvil. Ale už se cítí komfortněji a na ledě je to vidět. Tvrdě na sobě pracuje a každý den se zlepšuje. Nemůžeme být šťastnější, že ho máme,“ chválil svého švédského spoluhráče pro web Buffalo News.

Marná však sláva, Sabres si na týmový úspěch musí ještě počkat.

Budoucnost plná výzev

Další šance na play off přijde zase příští sezonu. A vedle ní, mimo jiné, i jedna mimořádná událost – návrat před švédské publikum. NHL minulý týden oznámila, které týmy vyšle do Evropy na Global Series, a volba padla také na Buffalo a Tampu Bay. Oba celky spolu sehrají v listopadu ve Stockholmu dva zápasy základní části. Dahlin by měl patřit k největším švédským tahákům na straně Sabres.



„Je to skvělé. Řada mých přátel nemůže sledovat NHL živě z různých důvodů, letenky sem jsou drahé a tak. Takže byli nadšení, že se zápasy uskuteční. I já jsem opravdu šťastný, že tu příležitost budou mít,“ podělil se mladý obránce o svou radost na webu klubu.

Dahlin tak bude v příštím ročníku čelit několika zajímavým výzvám.

Jak se předvede před domácími fanoušky? Naváže na kvalitní výkony? Pomůže Buffalu konečně do vyřazovací části?

To nejsou zrovna malé nároky na blonďatého teenagera.