Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Autor:
  16:30
Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě asistence a přispěl v NHL ke zničení Toronta 7:4. V hale soupeře, v úterý večer. Jediný den poté, co hokejistova partnerka zveřejnila smutnou zprávu z osobního života. Švédský pár přišel o dítě.
Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti body a prvním kariérním hattrickem v NHL zničil Toronto. | foto: AP

Obránce Rasmus Dahlin z Buffala vyváží kotouč.
Obránce Rasmus Dahlin z Buffala rozehrává puk.
Bo Horvat z New York Islanders pálí přes obránce Buffala Rasmuse Dahlina.
Souboj Juraje Slafkovského s Rasmusem Dahlinem.
47 fotografií

„Sám to teď nedovedu dobře popsat, potřebuju víc času... Ale byl to šílený rok, to je jasný,“ odpovídal Dahlin mezi novináři na otázku, která směřovala mimo hokejové dění.

Až do loňského léta, kdy pár trávil společný čas na dovolené ve Francii, načež se hokejistově těhotné snoubence Carolině Matovacové udělalo na několik dní špatně. Postihlo ji vážné srdeční selhání, po táhlých resuscitacích a transplantaci srdce se měsíce zotavovala v nemocnici.

Děsivé okamžiky prostřednictvím jejich dopisu zveřejnilo Buffalo. Dahlin ještě v listopadu opustil tým, aby se za Matovacovou vydal do Švédska.

Ta teď popsala, že nebýt starostí o dítě, asi by ani nevolali o pomoc.

„Dnes měl být den, kdy jsme se s tebou měli konečně setkat,“ napsala do emotivního vzkazu nenarozenému potomkovi v pondělí – předpokládaný termín porodu.

„I když jsi neměl šanci poznat tento svět, sehrál jsi klíčovou roli v tom, že já jeho součástí ještě stále být můžu... Díky tomu, že jsme se rozhodli zajet do nemocnice, jsem byla ve správný čas na správném místě při mém prvním srdečním selhání. To je jeden z řady důvodů, že zůstávám naživu, schopná pokračovat v normálním životě. Jsi náš hrdina a doufám, že o tebe v nebi řádně pečují. Milujeme tě!“

Teď jsou hrdí na tátu, jak poznamenala dojatá Matovacová po jeho fenomenálním výkonu.

A prvním kariérním hattricku v NHL.

Očekávaný tahoun švédské defenzivy, a vlastně i ofenzivy, na nadcházejících olympijských hrách v Miláně tři góly nasbíral v poměrně netradiční kombinaci.

Nejprve se jeho přihrávka ze strany před brankoviště odrazila do sítě od nohy bránícího Reillyho.

„Víte, jak to je, každý to zná. Když jdete do brány, dobře to dopadá,“ pravil s úsměvem i ke své první asistenci, kdy Doanova střela zase úplně změnila směr po zásahu druhého nešťastníka Stechera.

Když se pak Maple Leafs dotáhli na 3:3, podruhé udeřil muž utkání. Krátce před druhou sirénou, kdy tečoval puk v pozici rozrážejícího útočníka v blízkosti modrého půlkruhu.

Představení pak uzavřel trefou do prázdné branky z vlastního pásma. Odtud se také postaral o nejhezčí z pětice bodů. Dokonalým obloučkem oslovil rozjetého Quinna, který přesně vypálil. O největší hvězdě dne napříč ligou nebylo pochyb.

„Je to pro mě novinka, ale jsem nadšený, proto hokej hraju. Žiju pro ty noci, jako byla tato. Je vždycky nádhera vyhrát v Torontu. Útočníci dělají skvělou práci a my jako obránci se můžeme zapojit vepředu. Byl to jeden z těch dní, kdy se sejde úplně všechno,“ rozplýval se Dahlin.

Sabres i s ním zažívají renesanci. Období, na jaké léta nebývali zvyklí. V play off NHL absentují od roku 2011, teď jsou díky čtvrtému místu v nabité Východní konferenci na nejlepší cestě zažité pořádky rozprášit. Vyhráli úžasných devatenáct z posledních třiadvaceti klání.

Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

„Je to neuvěřitelný, ale taky si myslím, že jsme si to zasloužili. Tvrdě makáme, po celých 60 minut a víme, jak zápasy dohrávat. Pořád toho ještě dost zbývá a jsme teprve na začátku, ale jsme fakt dobrý! A já jsem jenom šťastný za to, že s tímhle týmem můžu být.“

Což dál rozváděl i při ohlédnutí za nepředstavitelně náročným obdobím.

„Jsou to mí bráchové a každý den mi pomáhají. Bez nich bych to taky jistě nezvládl.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. SlaviaHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Jihlava vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.70
  • 4.20
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 4.20
  • 3.50
Vsetín vs. TáborHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Vsetín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
28. 1. 17:30
  • 1.55
  • 4.80
  • 4.48
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
28. 1. 18:00
  • 2.65
  • 4.10
  • 2.20
Pardubice B vs. TřebíčHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
28. 1. 18:00
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.48
Kolín vs. ZlínHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
28. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě...

28. ledna 2026  16:30

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Už jsem nevěděl, kam střílet, zoufal Čerešňák. Teď shání lístky na olympiádu

Obránce Dynama Peter Čerešňák (vlevo) se raduje z vítězné trefy proti Kladnu....

Obránce hokejových Pardubic Peter Čerešňák prolomil své desetizápasové čekání na gól. V úterý pomohl v prodloužení k výhře 2:1 nad Kladnem. Dobře ale věděl, že jeho tým předvedl zoufale málo.

28. ledna 2026  12:39

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v...

28. ledna 2026  12:01

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

Zatímco on se o výměně definitivně dozvěděl ve večerních hodinách, velká část českého publika si zprávu přečetla až po probuzení. Český hokejista Ondřej Palát skončil v New Jersey, míří do Islanders....

28. ledna 2026  11:23

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...

28. ledna 2026  10:28

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Pavel Francouz na pódiu před fanoušky v Plzni líbá Stanley Cup.

Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...

28. ledna 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.