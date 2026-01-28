Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

„Sám to teď nedovedu dobře popsat, potřebuju víc času... Ale byl to šílený rok, to je jasný,“ odpovídal Dahlin mezi novináři na otázku, která směřovala mimo hokejové dění.
Až do loňského léta, kdy pár trávil společný čas na dovolené ve Francii, načež se hokejistově těhotné snoubence Carolině Matovacové udělalo na několik dní špatně. Postihlo ji vážné srdeční selhání, po táhlých resuscitacích a transplantaci srdce se měsíce zotavovala v nemocnici.
Děsivé okamžiky prostřednictvím jejich dopisu zveřejnilo Buffalo. Dahlin ještě v listopadu opustil tým, aby se za Matovacovou vydal do Švédska.
Ta teď popsala, že nebýt starostí o dítě, asi by ani nevolali o pomoc.
„Dnes měl být den, kdy jsme se s tebou měli konečně setkat,“ napsala do emotivního vzkazu nenarozenému potomkovi v pondělí – předpokládaný termín porodu.
„I když jsi neměl šanci poznat tento svět, sehrál jsi klíčovou roli v tom, že já jeho součástí ještě stále být můžu... Díky tomu, že jsme se rozhodli zajet do nemocnice, jsem byla ve správný čas na správném místě při mém prvním srdečním selhání. To je jeden z řady důvodů, že zůstávám naživu, schopná pokračovat v normálním životě. Jsi náš hrdina a doufám, že o tebe v nebi řádně pečují. Milujeme tě!“
Teď jsou hrdí na tátu, jak poznamenala dojatá Matovacová po jeho fenomenálním výkonu.
A prvním kariérním hattricku v NHL.
Očekávaný tahoun švédské defenzivy, a vlastně i ofenzivy, na nadcházejících olympijských hrách v Miláně tři góly nasbíral v poměrně netradiční kombinaci.
Nejprve se jeho přihrávka ze strany před brankoviště odrazila do sítě od nohy bránícího Reillyho.
„Víte, jak to je, každý to zná. Když jdete do brány, dobře to dopadá,“ pravil s úsměvem i ke své první asistenci, kdy Doanova střela zase úplně změnila směr po zásahu druhého nešťastníka Stechera.
Když se pak Maple Leafs dotáhli na 3:3, podruhé udeřil muž utkání. Krátce před druhou sirénou, kdy tečoval puk v pozici rozrážejícího útočníka v blízkosti modrého půlkruhu.
Představení pak uzavřel trefou do prázdné branky z vlastního pásma. Odtud se také postaral o nejhezčí z pětice bodů. Dokonalým obloučkem oslovil rozjetého Quinna, který přesně vypálil. O největší hvězdě dne napříč ligou nebylo pochyb.
„Je to pro mě novinka, ale jsem nadšený, proto hokej hraju. Žiju pro ty noci, jako byla tato. Je vždycky nádhera vyhrát v Torontu. Útočníci dělají skvělou práci a my jako obránci se můžeme zapojit vepředu. Byl to jeden z těch dní, kdy se sejde úplně všechno,“ rozplýval se Dahlin.
Sabres i s ním zažívají renesanci. Období, na jaké léta nebývali zvyklí. V play off NHL absentují od roku 2011, teď jsou díky čtvrtému místu v nabité Východní konferenci na nejlepší cestě zažité pořádky rozprášit. Vyhráli úžasných devatenáct z posledních třiadvaceti klání.
„Je to neuvěřitelný, ale taky si myslím, že jsme si to zasloužili. Tvrdě makáme, po celých 60 minut a víme, jak zápasy dohrávat. Pořád toho ještě dost zbývá a jsme teprve na začátku, ale jsme fakt dobrý! A já jsem jenom šťastný za to, že s tímhle týmem můžu být.“
Což dál rozváděl i při ohlédnutí za nepředstavitelně náročným obdobím.
„Jsou to mí bráchové a každý den mi pomáhají. Bez nich bych to taky jistě nezvládl.“