Mám štěstí, že ještě žiju, řekl bek Calgary po nehodě. Na ledě se hlídal

Člen elitního obranného páru Flames a s 36 body jeden z top dvaceti nejproduktivnějších beků NHL až do nepříjemné únorové události nevynechal jediné utkání. I v minulém ročníku nastoupil ke všem zápasům.

Flames po Utkání hvězd a porážce s New York Rangers (4:5 v prodloužení) pokračovali v turné po stadionech soupeřů. Proti Red Wings, Buffalu a Ottawě však už bez důležitého zadáka.

Andersson se zmíněných tří duelů tentokrát raději neúčastnil. Výjimečně.

„Čekalo mě pár těžkých dnů... Ani mi pořádně nedocházelo, co se to přesně stalo. Člověk někam jede a pak se najednou probouzí v sanitce. Bylo to trauma pro mě, mou ženu, mou rodinu, pro všechny,“ povídal rodák z Malmö.

Jeho start nepodpořili ani týmoví lékaři, přestože šestadvacetiletý hokejista v nemocnici naštěstí moc času nestrávil a pár hodin po převozu jej propustili.

„Mám štěstí, že ještě žiju,“ uvědomoval si, že nehoda mohla dopadnout podstatně hůře. „Jsem vděčný detroitské nemocnici, odvedli skvělou práci. I na magnetické rezonanci jsem byl dřív, než jsem vůbec stačil vyslovit vlastní jméno.“

Povolení k návratu na kluziště dostal den před pátečním domácím soubojem, pro změnu s Detroitem. Při porážce 2:5 odehrál necelých dvacet minut a připsal si bod za přihrávku.

„Stále jsem přemýšlel nad tím, co se stalo,“ připouštěl a vracel se k střetu s autem. „V některých situacích na ledě jsem byl možná až příliš opatrný.“

Rychle se ale otrkal a ve víkendovém klání s New Yorkem pomohl k vítězství 3:2 po prodloužení.

Kromě asistence na vítězný přesilovkový gól zapsal komplexní výkonnostně vyrovnaný bek také plusový bod, dvakrát vystřelil, tři rány protivníka zablokoval a na ledě strávil takřka dvaadvacet minut.

Brankář Jacob Markström z Calgary a jeho spoluhráč Rasmus Andersson oslavují výhru.

„I kdybych do hry naskočil až teď proti New Yorku, pořád bych byl opatrnější,“ vyvracel úvahy o tom, zdali lékaři jeho comeback už proti Red Wings neuspěchali. „Až když máte první zápas za sebou, víte, že jste v pohodě, a znovu se do toho dostanete.“

Nejvytíženější hráč Flames s průměrným časem na ledě lehce přes 24,5 minuty se do akce vrhne znovu v noci proti Philadelphii.