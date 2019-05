Krueger se od fotbalu vrací k hokeji. Bude koučovat Buffalo

Ralph Krueger byl jmenován novým koučem hokejistů Buffala, kteří čekají už osm let na postup do play off NHL. Dlouholetý kanadský trenér švýcarské reprezentace vedl také Výběr Evropy na Světovém poháru před třemi lety v Torontu, s týmem se dostal až do finále. Nyní se k hokeji vrací od fotbalu.

Devětapadesátiletý Krueger se v NHL představí poprvé od roku 2013. Tehdy působil jednu sezonu v Edmontonu a ta ještě byla zkrácena kvůli výluce. Se švýcarskou reprezentací startoval na olympijských hrách od Salt Lake City po Vancouver. Posledních pět let se pohyboval ve fotbalovém prostředí, byl totiž ředitelem Southamptonu v Premier League. Na střídačce Buffalo Sabres Krueger vystřídal Phila Housleyho, jenž byl odvolán na konci dubna. V uplynulé sezoně nepomohl neúspěšné období tradičního klubu ukončit ani český útočník Vladimír Sobotka.