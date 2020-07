Pofidérní léto přináší životní šanci. Gudas se teď svým dětem radši neukazuje

Přesto na začátku července opustil své nejbližší a vydal se do Washingtonu, aby za tamní Capitals mohl bojovat o Stanley Cup. Okamžitě zahučel do týdenní karantény. Byl uvězněn v hotelovém pokoji, z něhož raději vycházel pouze výjimečně. Podstoupil sérii testů, zkontrolovali mu srdce. „Takže bych už snad mohl vyběhnout na led,“ hlásil Gudas do telefonu, než dostal vytoužené povolení.