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Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu

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  20:20aktualizováno  20:44
Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led.

Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led. | foto: AP

Trent Frederic hledí na Radka Gudase.
Radko Gudas (v oranžovém) z Anaheim Ducks se v zápase s Vancouver Canucks rve s...
Michael Pezzetta sráží na zem Radko Gudase.
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Hokejový obránce Radko Gudas mění působiště v NHL. Odchází z Anaheimu a míří na Floridu, která jej získala výměnou za A.J. Greera. Aby za ni však mohl naskočit do zápasu, musí s ní nejprve podepsat smlouvu. Ve středu se může stát nechráněným volným hráčem.

K trejdu dochází necelé dva dny před otevřením trhu s volnými hráči. Na něj se dostanou hráči, jímž po uplynulé sezoně vypršela smlouva.

Což je i Gudasův případ. Ten v roce 2023 podepisoval tříletou smlouvu s Anaheimem, na nové se však kapitán Ducks s klubem nedomluvil.

Řešilo se, zdali ho vůbec někdo bude ještě chtít. Bývalý hokejista Jiří Tlustý nadhazoval, že na něj kluby po incidentech s Crosbym a Matthewsem zanevřely.

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Ale zdá se, že tomu tak není.

O zájmu Floridy nedávno psalo vícero zámořských novinářů, její vedení se nakonec rozhodlo Gudase z Anaheimu získat ještě před 1. červencem.

Právě ve středu od 18 hodin SELČ by se mohl domluvit na podmínkách nového kontraktu s jakýmkoliv klubem, Panthers na něj do té doby získali přednostní práva.

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

Není samozřejmé, že s Gudasem kontrakt podepíšou, ale výměna leccos naznačuje.

I renomovaný redaktor Elliotte Friedman ke Gudasovi s Greerem uvádí: „Myslím, že je možné, že oba tito hráči podepíší smlouvu s novými týmy.“

Pierre LeBrun z TSN zase přidal: „Gudas byl na Floridě před svým odchodem opravdu oblíbený. Nebylo o čem.“

Řízný bek na Floridě působil tři sezony mezi lety 2020 a 2023. S týmem se pokaždé dostal do play off, loučil se porážkou ve finále proti Vegas.

V Anaheimu poté zastával roli mentora, tým procházel přestavbou, Gudas platil za lídra, mladší spoluhráči si ho oblíbili. I on pomohl Ducks k postupu do play off, jenže v něm kvůli zranění odehrál jediné utkání.

A další – velmi pravděpodobně – už nepřidá. Čeká ho jednání s Floridou. A od středy případně i s dalšími zájemci.

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