Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Petr Bílek
  15:44
Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu v NHL. Pětatřicetiletý obránce hlásí, že už je fit a připravený na olympijskou sezonu.
Český obránce Radko Gudas, kapitán Anaheimu

Český obránce Radko Gudas, kapitán Anaheimu | foto: NHL/ via Getty Images

Seznam hráčů v kabině, vlevo Radko Gudas.
Vlevo Jan Rutta, vpravo Radko Gudas.
Radko Gudas.
Radko Gudas a jeho podpisy na ruce fanoušků.
Jak jste na tom zdravotně?
Měl jsem problémy s kolenem, které jsem chtěl řešit operací. Nakonec jsem na ni ani nemusel. Vyřešila to rehabilitace, což je určitě lepší než operační zákrok. Teď se cítím líp, dobře. Nebylo to nic vážného, normálně trénuju.

Bylo pro vás těžké oželet šampionát?
Nebylo to nic moc, když můžete jen koukat a fandit někde v hospodě. To je hrozný očistec. Ale jinak se mi moc líbilo, jak kluci hráli. Turnaj měli dobře rozjetý, bohužel pak zaškobrtli s Američany, což je stálo nějaké síly i lepšího soupeře do čtvrtfinále. Se Švédy to pak bylo těžké.

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

V nominaci na olympijské hry už jste. Cloumá to s vámi?
To je jasné, už se to přece jen trochu blíží. A olympiáda v sezoně, to je taková třešnička na dortu, těším se moc. Stejně tak i ostatní hráči. Samozřejmě je to něco, co napříč ligou rezonuje. Jako hráči jsme moc chtěli, abychom se na olympiádu mohli my z NHL vrátit. A konečně to vyšlo, což je super.

Bude druhé Nagano?
Věřím, že v silách našeho týmu určitě bude Nagano zopakovat. Když tomu člověk věří, tak je možné všechno.

Jak vypadá vaše léto?
Užívám si rodinku a trénuju. Byl jsem doma, ale i na dovolené v Chlumu u Třeboně. Teď už se pomalinku chystáme, abychom se přestěhovali zase zpátky za moře. Za pár dní odjíždíme do Anaheimu, pomalu balíme, děti už jdou zase do školy.

Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks přihrává v zápasu s Minnesota Wild.

Co říkáte dění v Ducks?
Hodně jsme posílili, budeme mnohem lepším a navíc mnohem tvrdším týmem, proti kterému se bude soupeřům těžko hrát. Myslím, že to byl jasný signál od vedení, že týmu už teď věří a že se chtějí zlepšovat a více se spoléhat na mladší hráče. Zároveň chtějí, aby je starší vedli správným směrem, což je od celé organizace krásný krok. Vedení klubu tím dává najevo, že se mu líbí, co jsme dosud předvedli, ale teď pojďme budovat dál.

Ambice budou jaké? Sedmkrát za sebou Anaheim chyběl v bojích o Stanley Cup.
Očekávám postup do play off. Určitě máme na to, abychom se o něj porvali. Tým je hodně hladový, už tři sezony je většina hráčů pospolu a myslím, že už je na čase, aby to vyšlo.

Pomůže tomu i úspěšný trenér Joel Quenneville, který se vrací po aféře z Chicaga? Vyčítali mu, že nezakročil rázněji při vyšetřování pohlavního zneužívání jednoho z mladých hráčů videokoučem.
Asi jeho návrat bude pod určitým drobnohledem, ale je to skvělý trenér, který hokeji rozumí. To je přesně to, co náš tým potřebuje. A my se na něj těšíme, nemůžeme se dočkat, až sezona začne. Bude to dobré i pro mladé kluky, aby zjistili, jaké to je pod jiným trenérem, než které dosud měli.

Cosi klíčí v Anaheimu. Naděje i české mistry povede Lendlův přítel s kaňkou

Novou smlouvu dostal útočník Jan Myšák. Prosadí se?
Honza mi musí najíždět víc na levaso, abych mu to mohl házet (smích), ale to nacvičíme. Náš tým je mladý a všichni v něm mají šanci, stejně tak i Honza. Už tím, co předváděl v minulé sezoně, si řekl o příležitost. Bohužel ji ještě nedostal, ale musí makat dál, protože mladí hráči u nás šanci dostávají. A až se dočká on, musí ji chytit za pačesy. Dočká se!

Pětiletou a lukrativní smlouvu podepsal také brankář Lukáš Dostál. Co to pro tým znamená?
Lukáš prostě musel prodloužit. Kdo jiný by tam měl jako chytat? On je pro nás hrozně důležitý a je parádní, že teď o budoucnosti nemusí přemýšlet, protože to má jasně dané. Může se díky tomu soustředit jen na hokej. To je přesně to, co chceš – abys měl gólmana i jádro týmu podepsané na delší dobu a všichni se mohli soustředit jen na hokej. Stejně jako to teď má třeba Florida.

A co vy? Běží vám poslední rok kontraktu.
Zatím jsme pokračování spolupráce vůbec neřešili, ještě to pro mě není důležité. Oni mají ještě několik smluv, které musí vyřešit přede mnou. A já tak nechci generálnímu manažerovi dávat do hlavy něco, co ještě teď řešit nemusí. Pro mě je zásadní, abychom měli dohromady silný tým, aby podepsal útočník McTavish a měli jsme jasně danou sestavu. Potom se můžeme bavit o tom, co a jak dál. Když to přijde, tak to přijde, ale já mám před sebou ještě rok ze současné smlouvy a musím především odvést stoprocentní výkon.

Dřina u jezer, steaky i squash s Hovim. Dostál se ve Finsku chystá na olympiádu

Váš klub vás nominoval na Clancyho trofej, která je v NHL udělována za vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a humanitární činnost. Jak vás to zahřálo?
Je to hezká věc a pěkné ocenění, když vás nominují. Nečekal jsem to, ale jsem hrozně vděčný, že mě klub takhle vnímá a tohle si o mně myslí. Budu i dál reprezentovat tým a celou organizaci, jak jen nejlépe budu umět.

