Gudas by si rád zahrál za Spartu. Na Floridě chce kvůli bezpečí dům s plotem

Od Florida Panthers přiletěla nabídka na tříletý kontrakt za 7,5 milionu dolarů (173 milionů korun). Přijal ji bez otálení. „Spokojenost. Nadšení,“ líčí Gudas stav své mysli. „Jsem rád, že mi Florida dala příležitost. Že někde chtějí, abych za ně hrál.“

Kdy se chystáte do zámoří?

Ještě musíme dořešit nějaké věci s rodinkou. A jakmile dostaneme víza, vydáme se směr Spojené státy. Těšíme se. Pojedeme dopředu, abychom si zvykli na okolní prostředí. Nejspíš na konci listopadu nebo na začátku prosince. Nejdřív musíme najít nějaké bydlení.

„Myslím, že začátek sezony v NHL v lednu je reálný. Pro mě platí: čím dřív, tím líp.“

Máte představu, kde se na Floridě uvelebíte?

Zjišťuju, kdy bydlí ostatní kluci. Vybíráme školy pro děti. Na konkrétní domy se ještě nekoukáme. V úvahu připadá Fort Lauderdale, které leží u oceánu, stejně jako Boca Raton, kde žije docela početná česká komunita.

Do Tampy se za vámi hrnula spousta návštěv, které se hlavně v zimních měsících toužily ohřát. Čekáte, že se známí zase ohlásí?

Asi jo. Určitě se za námi bude chtít podívat hodně lidí, ale nevím, jak to v současné situaci půjde. Budeme rádi, když se za námi dostanou aspoň rodiče.

Co říkala přestupu vaše paní? Je pro vás důležité, že děti Leontýnka, Kvído a Elvíra v přívětivém podnebí stráví dost času venku?

Ano. Přírodní podmínky byly jedním z důvodů, proč jsem na nabídku Panthers tak rychle kývnul. Manželka byla ráda. Šla by se mnou i do velké zimy, ale myslím, že si pobyt na Floridě všichni užijeme.

Už při působení v Tampě jste se při pátrání po bydlení obávali nevítané návštěvy volně se pohybujících aligátorů. Zase kvůli nim budete ve střehu?

Určitě. Jsem poučený. Jestli se usadíme blízko u vody, rozhodně budu potřebovat kolem pozemku plot.

Z hurikánů strach nemáte?

Ani ne. Se živly nic nenaděláme. Nekoupíme si barák ze dřeva, aby nám ho vzal vítr. Už v Tampě občas přišel prudký déšť, trošku se vylilo moře. Když se něco semele, nějak to zvládneme.

Jak se těšíte do kabiny, kde na rozdíl od předchozích štací nenajdete ani jednoho krajana?

Čeká mě v kariéře nová kapitola, ale nikdy jsem neměl problém zapadnout do party. Těším se na poznávání nových lidí.

Koho z mužstva znáte?

Se Stralmanem a Connollym jsem hrál v Tampě. A pak ještě Hornqvista, kterého jsem vídal na mistrovstvích světa.

Se švédským bourákem jste bezpochyby svedli mnoho soubojů před brankovištěm, že?

Přesně. A taky jsme si párkrát popovídali. Zřejmě jsme spolu ve skutečnosti strávili mnohem víc času, než si myslíme.

Jak vyhecované pro vás bude floridské derby s Tampou?

V zápasech Lightning a Panthers se vždycky jiskřilo, na čemž se nic nezmění. Těším se na tuhle rivalitu. Oni teď vyhráli Stanley Cup, ale my si od nich nenecháme nic líbit.

Jste známý drsňák. Dokázal byste ostrým hitem sestřelit třeba kamaráda Paláta, nebo byste ho ušetřil?

Na ledě nerozlišuju, kdo proti mě stojí. Na druhou stranu Ondra si všimne, když jsem na ledě, takže se nedostane do pozice, ve které bych ho nachytal. On se bát nemusí.

Půjdete o něco víc nabroušený do mačů s Washingtonem, kde vás v závěru angažmá odstrčili do vedlejší role, někdy dokonce až mezi náhradníky?

Větší motivaci mít budu. Konec v Capitals moc pitvat nechci. Ale rozhodně jsem rád, že jsem zase v klubu, který mi věří a který mě chce.

Tampa, Philadelphia i Washington patřily k týmům s nejvyššími cíli. Florida nevyhrála sérii play off od jara 1996. Věříte, že půjde nahoru?

Všichni v NHL chtějí vyhrát Stanley Cup. Panthers přestavují mužstvo. Mají skvělého trenéra (Quennevilla) a vynikajícího brankáře (Bobrovského). V sestavě se najde dost kvalitních hokejistů. Navíc kolikrát nepotřebujete úplné hvězdy, spíš je potřeba, aby si všichni sedli, makali a dodržovali taktiku. Pak můžeme dokázat leccos.

Věříte, že trochu poblázníte též tamní obyvatelstvo, které má k hokeji vlažnější vztah?

Klíč vězí v úspěchu. Když budeme vyhrávat, roznese se to po městě a lidi přijdou. V Tampě se návštěvnost taky zvedla, až když se mančaftu víc dařilo.

Už se s vámi spojili lidé z klubu?

Jo, mluvil jsem s koučem i manažerem. Jsem v kontaktu s klukama.

Jak na vás zapůsobil trenér Quenneville, jehož provází báječná pověst?

Z pohovoru s ním jsem měl super pocit. Jeho přítomnost byla pro moje rozhodování podstatná. Hodně toho dokázal, s Chicagem třikrát získal Stanley Cup. Můžu se pod ním leccos naučit.

Zřejmě od vás nečeká řízení přesilovkové pětky nebo útok na Lady Byng Trophy pro největšího ligového slušňáka, což?

To vážně ne. Říkal, že vzadu potřebujeme přitvrdit, aby k nám soupeři nejezdili jako na nějaký příjemný výlet.

Vstupujete do své dvanácté zámořské sezony. Uvědomujete si, jak dlouhou štreku jste z juniorky v Everettu urazil?

Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Ale jsem rád, že jsem v devatenácti využil šanci odejít z Česka. Že jsem si šel za svým a tvrdě makal.

Everett, Norfolk, Syracuse, Tampa, Philadelphia, Washington. Co se vám z předchozích štací vybavuje?

Každá měla něco do sebe. Začínal jsem na západním pobřeží Ameriky bez jediného Čecha v týmu. Ocitl jsem se na východě, poznal česko-slovenskou partičku. Přesunul jsem se do tepla a potom do zimy. Nejvíc vzpomínek mám asi z Philadelphie, kde jsem strávil nejdelší dobu. Jsem rád, že po cestě vznikla spousta přátelství.

Napadá vás něco, na co můžete být pyšný?

Ještě jsem někdy na větvi z toho, že hraju nejlepší ligu na světě. Těší mě, že se na mě trenéři i spoluhráči můžou spolehnout. Že mám skvělou rodinku, která to všechno se mnou zvládá. Hlavně se ale snažím pořád držet při zemi a poctivě makat dál.

Jak se připravujete na start další sezony, který je jaksi nejistý?

Už měsíc trénuju, udržuju se v kondici v posilovnách a na kole. Na led jsem chodil s kamarády v Praze nebo v Berouně. Jen jsem se sklouznul s partou hobíků, nahrál si puk, udělal si nějakou tu kličku.

Co nového u vás doma?

Řeším nějaké maličkosti okolo pozemku, který jsme pořídili na samotě u lesa na Berounsku. Plánujeme, jak si na něm zařídíme bydlení. Okopáváme zahrádku. Musím pokácet pár stromů. Vylepšil jsem práci s krumpáčem, lopata už mi taky sedne do ruky. S rodinkou si užíváme, že jsme spolu a že každý druhý den někam neodlétám.

Zaslechl jsem zvěsti o zájmu Sparty. Nastoupil byste za ni v extralize?

Jo, jsme v kontaktu. Bohužel celý český hokej teď má svých starostí dost. Uvidíme, jak se všechno vyvine. Kdyby se naskytla příležitost, musel bych se domluvit s Panthers a vyřídit pojištění. Ale Sparta je díky tátovi mému srdci ze všech zdejších klubů nejbližší. Záleží taky na tom, kdy dostaneme víza a kdy vyrazíme do Ameriky.

NHL plánuje start ročníku na 1. ledna. Věříte, že to klapne?

Myslím, že začátek v lednu je reálný. Doufal jsem, že se liga rozběhne už v listopadu. Jsem v zápřahu, takže pro mě platí: čím dřív, tím líp. Ale ono taky záleží na výsledku prezidentských voleb. Po nich snad budeme moudřejší.