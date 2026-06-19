Gudas do Sparty? Asi ještě ne. V NHL je o něj stále zájem, jeden tým překvapí

„Podle mých zdrojů sílí o zadáka a kapitána Anaheimu Gudase na trhu zájem,“ prohlásil Kevin Weekes, renomovaný novinář ze stanice NHL Network.
Ideálně by chtěl Gudas pokračovat u Ducks, kde strávil tři uplynulé ročníky a v posledních dvou plnil roli kapitána. Alespoň takovou rétoriku volil poté, co Anaheim vypadl v druhém kole play off, když nestačil v šesti zápasech na Vegas.
„Mám pro klub slabost. Pokud dostanu příležitost, rád tady zůstanu. V Anaheimu se moje rodina cítí skvěle. A já taky,“ říkal v polovině května Gudas.
Zhruba o měsíc dříve však bývalý hokejista Jiří Tlustý v podcastu Mistři světa zahlásil, že český zadák další smlouvu v zámoří už nepodepíše.
„Radko má konec kariéry v NHL. Vystoupili proti němu hráči a agenti a myslím, že se manažeři shodli, že ho nikdo nebude podepisovat. Chtějí tyhle zákroky z hokeje vymýtit. Bylo to za hranou. Říkal to Neuvi (bývalý brankář a Gudasův švagr Michal Neuvirth, pozn. red.), že Gudy to má takhle přetlumočený,“ pronesl.
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Připomínal ostré srážky z druhé poloviny sezony, když Gudas nejprve vyřadil z olympijského turnaje kanadského kapitána Sidneyho Crosbyho a poté v zápase NHL trefil lídra Toronta Austona Matthewse, jemuž přetrhal vnitřní postranní vaz v koleni.
Ale nezdá se, že by kluby v NHL na Gudase zanevřely. Weekes dokonce jmenoval konkrétní týmy, které o českého bombarďáka stojí.
„Pokud se mu s Ducks nepodaří dohodnout na smlouvě, mezi potenciálními zájemci figurují Florida a Toronto,“ uvedl.
U Panthers už Gudas působil, konkrétně tři sezony. Zato zmínka o Maple Leafs překvapuje, obzvlášť po nedávné minulosti právě s Matthewsem. I to však dokazuje, jak je Gudas v zámoří stále ceněný.
👀 Per sources, I’m told @AnaheimDucks Captain D Gudas is gaining interest in the marketplace. If him & Ducks can’t get a deal done, @FlaPanthers @MapleLeafs are among potential fits.He’s physical, experienced,— Kevin Weekes (@KevinWeekes) June 19, 2026
playoff tested, on a 2-3Yr term between 3.5M-4M+AAV #HockeyX pic.twitter.com/llbpdidQNa
„Je to fyzicky silný, zkušený hráč, který se osvědčil i v play off. Dostat by mohl kontrakt na dva až tři roky s ročním platem mezi třemi a půl a čtyřmi miliony,“ doplnil Weekes.
Gudasův návrat do Česka se tak pravděpodobně odloží. Sparta i případní další zájemci si tedy musí ještě počkat.