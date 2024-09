Bolí tě záda? Já ti je narovnám! Gudas o kariéře v NHL, tvrdé hře i krasobruslení

Jak dlouho trvaly oslavy titulu mistrů světa na konci května?

Byly to asi největší oslavy, co jsem zažil. Do toho jsem měl narozeniny a kamarád měl zrovna rozlučku se svobodou. Pár dní se to protáhlo. Pohár jsem měl hned druhý víkend po šampionátu na den doma, další den jsem ho vzal na náměstí v Berouně a pak odevzdal dalšímu zájemci. Naleštěný a vyspravený. Poslal jsem ho dál v mnohem lepším stavu, než jsem ho přebíral. (usmívá se)

Kde máte schovanou zlatou medaili?

Dětem se hrozně líbila, hrály si s ní. Až jsem měl strach, aby ji někam nezašantročily. Teď odpočívá v replice poháru spolu s hokejovým dresem. Repliku poháru mi vyrobili zaměstnanci Lega z kostiček přesně podle fotky té trofeje. To mě dojalo, protože Lego patřilo v dětství mezi moje nejoblíbenější hračky. Dnes si občas stavím s Kvidem a vlastně i s Leontýnkou.