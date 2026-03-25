Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

Americkou superstar vyřadil do konce sezony. Tvrdým zákrokem, který původně směřoval na tělo, jenže narazil pouze nohou do soupeřova kolena.
„Ani k tomu nemám co říct. Nelíbilo se mi, jak jsem ho zasáhl. Rozhodně jsem ho nechtěl zranit. Až moc jsem se tomu hitu oddal a trefil ho takhle,“ popisoval s odstupem Gudas.
Žádná šarvátka nenásledovala, nikdo z hráčů Maple Leafs svého kapitána nejel pomstít. Hned v zápase však rozhodčí vyhodnotili Gudasův zákrok jako nedovolený, vyloučili ho na pět minut a do konce utkání.
Podívejte se na ostrý náraz Gudase na koleno Matthewse:
Radko Gudas goes knee-on-knee with Auston Matthews. Gudas received a minute major pending review. Auston Matthews was down for a while but has gotten back to his feet. pic.twitter.com/Rxf6xIe1GH— TSN (@TSN_Sports) March 13, 2026
Druhý den ho čekal telefonát s disciplinární komisí, která mu vyměřila dodatečný pětizápasový trest.
„Respektuju rozhodnutí soutěže, mně se místo kontaktu taky nelíbilo. Nezbývá mi nic jiného, musím se poučit, být lepším hokejistou. Spojil jsem se s ním, promluvili jsme si. Nikdy nechci vidět někoho zraněného, cítím se hrozně,“ zopakoval v úterý směrem k Matthewsovi.
„Od mého posledního incidentu uběhlo už sedm let. Od té doby se snažím disciplinárním řízením vyhýbat. Chci hrát tvrdě, ale čistě. Každý hráč se musí v průběhu své kariéry vyvíjet, zlepšovat každý aspekt hry. I já se v tomto ohledu učím,“ řekl ohledně pozastavení činnosti.
Právě ta vzbudila v hokejové veřejnosti vášnivou debatu. Viceprezident Oddělení pro bezpečnost hráčů George Parros si rozhodnutí obhájil, prý zohlednili jak Gudasovu minulost, tak také následky kontaktu, který znamenal pro Matthewse konec sezony.
„Postupovali jsme takto a za daných okolností se jedná o přiměřený trest. Za tímto rozhodnutím si stojíme,“ pravil pro kanadský Sportsnet.
S čímž se nedokázal naopak ztotožnit třeba Matthewsův agent Judd Moldaver. „Jsem z toho zklamán a zároveň šokován. Trest na pět zápasů je směšný a absurdní. Toto rozhodnutí vede k dalšímu poklesu důvěry všech hráčů v disciplinární proces. Hráči a fanoušci si zaslouží něco lepšího,“ uvedl.
Trest však zůstal na hodnotě pět, Gudas se tak v noci z úterý na středu vrátil do sestavy Ducks, kteří vyhráli ve Vancouveru 5:3 a opět si upevnili postupové místo do play off.
Aktuálně drží čtvrtou příčku Západní konference, na deváté Los Angeles mají náskok deseti bodů.
Anaheim prožívá nejlepší sezonu za poslední roky, poprvé od ročníku 2017/18 zapsali 40 vítězství a to do konce základní části stále zbývá ještě 11 zápasů.
„Je to skvělé a myslím, že je to výsledek toho, co tým předváděl posledních pár let. Postupně jsme se zlepšovali a už loni jsme od toho byli kousek. Ještě nic není jisté, ale míříme dobrým směrem, hrajeme dobrý hokej,“ těší Gudase.
Jako kapitán může dovést Anaheim do vyřazovacích bojů po sedmileté odmlce.