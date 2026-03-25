Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

  13:00
Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím se hrozně. Fakt mě štve, jak to dopadlo,“ mrzelo českého hokejistu Radka Gudase.
foto: Lindsey WassonAP

Americkou superstar vyřadil do konce sezony. Tvrdým zákrokem, který původně směřoval na tělo, jenže narazil pouze nohou do soupeřova kolena.

„Ani k tomu nemám co říct. Nelíbilo se mi, jak jsem ho zasáhl. Rozhodně jsem ho nechtěl zranit. Až moc jsem se tomu hitu oddal a trefil ho takhle,“ popisoval s odstupem Gudas.

Žádná šarvátka nenásledovala, nikdo z hráčů Maple Leafs svého kapitána nejel pomstít. Hned v zápase však rozhodčí vyhodnotili Gudasův zákrok jako nedovolený, vyloučili ho na pět minut a do konce utkání.

Druhý den ho čekal telefonát s disciplinární komisí, která mu vyměřila dodatečný pětizápasový trest.

„Respektuju rozhodnutí soutěže, mně se místo kontaktu taky nelíbilo. Nezbývá mi nic jiného, musím se poučit, být lepším hokejistou. Spojil jsem se s ním, promluvili jsme si. Nikdy nechci vidět někoho zraněného, cítím se hrozně,“ zopakoval v úterý směrem k Matthewsovi.

„Od mého posledního incidentu uběhlo už sedm let. Od té doby se snažím disciplinárním řízením vyhýbat. Chci hrát tvrdě, ale čistě. Každý hráč se musí v průběhu své kariéry vyvíjet, zlepšovat každý aspekt hry. I já se v tomto ohledu učím,“ řekl ohledně pozastavení činnosti.

Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

Právě ta vzbudila v hokejové veřejnosti vášnivou debatu. Viceprezident Oddělení pro bezpečnost hráčů George Parros si rozhodnutí obhájil, prý zohlednili jak Gudasovu minulost, tak také následky kontaktu, který znamenal pro Matthewse konec sezony.

„Postupovali jsme takto a za daných okolností se jedná o přiměřený trest. Za tímto rozhodnutím si stojíme,“ pravil pro kanadský Sportsnet.

S čímž se nedokázal naopak ztotožnit třeba Matthewsův agent Judd Moldaver. „Jsem z toho zklamán a zároveň šokován. Trest na pět zápasů je směšný a absurdní. Toto rozhodnutí vede k dalšímu poklesu důvěry všech hráčů v disciplinární proces. Hráči a fanoušci si zaslouží něco lepšího,“ uvedl.

Trest však zůstal na hodnotě pět, Gudas se tak v noci z úterý na středu vrátil do sestavy Ducks, kteří vyhráli ve Vancouveru 5:3 a opět si upevnili postupové místo do play off.

Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Aktuálně drží čtvrtou příčku Západní konference, na deváté Los Angeles mají náskok deseti bodů.

Anaheim prožívá nejlepší sezonu za poslední roky, poprvé od ročníku 2017/18 zapsali 40 vítězství a to do konce základní části stále zbývá ještě 11 zápasů.

„Je to skvělé a myslím, že je to výsledek toho, co tým předváděl posledních pár let. Postupně jsme se zlepšovali a už loni jsme od toho byli kousek. Ještě nic není jisté, ale míříme dobrým směrem, hrajeme dobrý hokej,“ těší Gudase.

Jako kapitán může dovést Anaheim do vyřazovacích bojů po sedmileté odmlce.

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treilleho do Vítkovic se počet zahraničních koučů...

25. března 2026  10:10

Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

V bohatém úterním programu hokejové NHL z Čechů vyčníval výkon Martina Nečase. Útočník Colorada podpořil výhru 6:2 nad Pittsburghem hned dvěma góly. Dva body za asistence bral obránce Vancouveru...

25. března 2026  6:40,  aktualizováno  8:09

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Švýcarští hráči slaví vedení nad Kazachstánem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile poprvé zazněla, hned zaujala. Chytlavá melodie písničky Richi od kapely Stubete Gäng, kterou švýcarská hokejová reprezentace využívá při svých gólech od pražského MS 2024, se stala kultovní....

24. března 2026  18:08

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Co je s Faksou? Od olympiády nehraje, kouč hlásí: Unikátní případ, stále čekáme

Radek Faksa se loučí s fandy Dallas Stars a odlétá reprezentovat Česko na...

Nejdřív to vypadalo, že nebude chybět dlouho. Jenže absence českého útočníka Radka Faksy se postupně natahuje, hokejisté Dallasu si bez jeho pomoci budou muset poradit až do začátku play off....

24. března 2026  13:01

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

