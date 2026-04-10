Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Robert Rampa
  9:33
Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli, že mu nikdo nenabídne smlouvu za to, jak Gudas zranil hvězdu Toronta Austona Matthewse. V podcastu také zazněla možnost, že by Gudas podepsal od příští sezony v extraligové Spartě.

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks | foto: Lindsey WassonAP

Gudas byl v minulých týdnech v centru dění NHL, když v polovině března nešetrným zákrokem kolenem na koleno předčasně ukončil sezonu kapitánovi Toronta Matthewsovi.

35letý obránce dostal od soutěže stopku na pět dalších zápasů a napříč soutěží i od médií si vyslechl nebývalou kritiku.

Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Sám Gudas ke zranění Matthewse řekl: „Spojil jsem se s ním, promluvili jsme si. Nechtěl jsem ho zranit a cítím se hrozně.“

Podle Tlustého ale zejména manažery klubů NHL neobměkčil.

„Radko má konec kariéry v NHL. Vystoupili proti němu hráči a agenti a myslím, že se manažeři shodli, že ho nikdo nebude podepisovat. Chtějí tyhle zákroky z hokeje vymýtit. Bylo to za hranou. Říkal to dneska Neuvi, že Gudy to má takhle přetlumočený,“ pronesl Tlustý.

Bude podle vás Radko Gudas v příští sezoně pokračovat v NHL?

Bývalý brankář Michal Neuvirth a Gudas k sobě mají blízko i proto, že Neuvirth je manželem Gudasovy sestry.

Co to znamená pro českého obránce a pokračování jeho kariéry?

„Jestli se má vracet, tak to na devadesát procent bude Sparta,“ řekl další host podcastu Jan Homolka.

„Sparta by ho měla vzít,“ přidal glosátor a dovednostní trenér Radek Duda.

Radko Gudas, jeho sestra Karolina Neuvirthová a její manžel Michal byli hosty v pořadu Zakázané uvolnění.

Spojení Sparty a Gudase by se nabízelo i proto, že jeho otec Leo Gudas za Spartu v minulém století odehrál několik sezon, navíc Tlustý přidal informaci, že Neuvirth bude od příští sezony trenérem brankářů právě v pražském klubu.

Podle informací iDNES.cz jde zatím o záležitost v zárodku. Gudas se soustředí na postup Anaheimu do play off NHL a příští angažmá bude řešit po sezoně. Varianta je to ale reálná.

Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat

A Neuvirth? Pokud se jeho zapojení do extraligového týmu potvrdí, stane se tak třetí známou trenérskou posilou Sparty od příští sezony. Hlavním trenérem od nové sezony se totiž má stát Patrik Augusta, asistenta mu bude dělat Ladislav Šmíd.

Současný trenér Sparty Jaroslav Nedvěd převzal Spartu na podzim po odvolaném Pavlu Grossovi a smlouva mu po sezoně končí. V minulých dnech se objevily spekulace, že by mohl převzít reprezentační dvacítku v případě, že by se Zdeněk Moták přesunul k seniorské reprezentaci. O Nedvěda je ale zájem také mezi extraligovými kluby.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.