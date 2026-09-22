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Můžeš se o mě opřít. Alscher nadchl Gudase i v kuchyni, co je čeká na Floridě?

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  10:07
Radko Gudas v akci v přípravném duelu s Carolinou.

Radko Gudas v akci v přípravném duelu s Carolinou. | foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.
Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě.
Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.
Český obránce Radko Gudas se otáčí s kotoučem na holi, za ním bruslí útočník...
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Až se mohlo zdát, že ke svým čtyřem dětem přibral páté. „Zamiloval si je a ony jeho,“ potěšilo Radka Gudase. Před startem nové sezony NHL u sebe na dva týdny ubytoval Marka Alschera. Mladšího krajana, jednoho z nejlepších českých hokejistů na květnovém mistrovství světa. A výhledově také konkurenta v boji o místo v sestavě Floridy?

Gudas v červnu oslavil šestatřicetiny, Alscherovi je dvaadvacet. Nedělí je pouze věk, ale také stovky zápasů na té nejvyšší úrovni, s nimi spojené radosti, útrapy a zkušenosti.

Než Panthers zahájili tréninkový kemp, vzal si Gudas nadějného obránce, jenž se i kvůli přípravě vydal do zámoří o něco dříve, na starost. Okamžitě se nabídl, trval na tom.

Poskytl mu zázemí, cenné rady i neméně důležitou pohodu. „A já jsem mu opravdu vděčný,“ poděkoval Alscher. „Cítil jsem se jako doma. Bydlet u někoho, koho znám z Česka, je mnohem lepší, než přespávat na hotelu.“

Také „pan domácí“ si krátké soužití pochvaloval. „Užili jsme si spoustu zábavy! Bylo mi potěšením, je to skvělý kluk,“ hlásil s úsměvem při uvolněném povídání se zámořskými novináři.

Návštěvu navíc vyzdvihl i za kuchařské schopnosti: „Uvařil nám výborné steaky, také vepřovou panenku měl opravdu skvělou. Šlo mu to, asi se budu muset víc snažit.“

Na Floridu se vrátil po třech letech, chystá se na svou patnáctou sezonu v NHL.

Nechtěný? Ani omylem. Gudasovu smlouvu ale haní v zámoří: Neměla by být legální!

Za tak dlouhou dobu získal potřebný nadhled, plně si uvědomuje, jak je pro mladé hokejisty důležité mít po ruce starší parťáky, na které se v případě potřeby mohou obrátit.

Dodnes si pamatuje začátky v Tampě, kde mu i mimo led se vším pomáhali ostřílení zadáci Eric Brewer a Matt Carle. Stejně tak se teď Gudas snaží být k dispozici Alscherovi.

„Není to tak, že by mě měl brát jako vzor, ale už jsem v hokeji něco zažil. Navíc k sobě máme blízko, naše rodiny se znají. Ať se děje cokoliv, chci tu pro něj být, aby se o mě mohl opřít.“

Radko Gudas se na Floridu vrátil po tříletém angažmá v Anaheimu.

Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě.

Obnovenou premiéru v dresu Panthers, s nimiž v červenci překvapivě podepsal hned šestiletý kontrakt, už má za sebou.

K domácímu vítězství 6:3 nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny přispěl asistencí, ve třetím páru s Dmitrijem Kulikovem odehrál více než osmnáct a půl minuty (18:34).

Spolu by měli zahájit i základní část. Krýt záda Forslingovi, Ekbladovi, Mikkolovi a Jonesovi, prověřené a na poměry NHL nadstandardní defenzivní čtveřici.

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Ruský bek je pouze o čtyři měsíce mladší než Gudas. V předchozí sezoně stihl kvůli problémům s ramenem jen devatenáct startů, oba můžou být v pokročilém hokejovém věku náchylnější ke zraněním.

A nejen oni, také zbylí obránci Floridy poměrně často absentují. Pak se otevírá příležitost pro čekatele. Pro Uvise Janise Balinskise, známého i z angažmá v Litvínově a zejména v Liberci, a také Alschera.

„Na konci minulého ročníku měl u nás fantastickou sérii,“ připomněl kouč Paul Maurice závěr základní části, kdy se mu český obránce za důvěru odvděčil třemi asistencemi ve čtyřech duelech.

Byť zatím šlo jen o krátkou výpomoc, dodala mu sebevědomí a motivaci. Najednou zjistil, že AHL nemusí být konečnou stanicí, že stačí i těm nejlepším soupeřům.

Mistrovství, zásnuby. A teď NHL? Na Floridě se to bude řezat už v kempu, tuší Alscher

Velmi solidně a vyzrále si počínal i na světovém šampionátu ve Švýcarsku, patřil k nejspolehlivějším členům sestavy. V létě se zasnoubil, makal na sobě, do zámoří odlétal odhodlaný, ale bez konkrétních cílů.

„Nemá to cenu, nechci se tím svazovat, šanci si vždycky musím zasloužit hlavně sám. Uvidím, jak to dopadne, kam mě trenéři zařadí,“ hlásil na tréninkovém kempu reprezentace.

Na farmě by měl dostat spoustu prostoru, velmi pravděpodobně v první formaci. A když budou okolnosti hrát v jeho prospěch, vyhoupnout se, klidně znovu jen na skok, do NHL a zanechat co nejlepší dojem.

Nejen pak může Alscherovi náramně přijít vhod, že bude mít Gudase nablízku.

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