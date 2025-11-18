Premium

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Autor:
  17:30
Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer oba týmy narazily, potkal se hned kvartet českých gólmanů. „Je to poprvé v historii NHL?“ žasli v kalifornském celku.

Na sociální sítích Ducks spolu s otázkou zveřejnili snímek z předzápasového rozbruslení s dvěma maskovanými muži, jmenovky VANECEK a MRAZEK se objevily těsně vedle sebe.

Jejich nositelé, tedy pro úplnost Vítek Vaněček z Utahu a Petr Mrázek z Anaheimu, ale zůstali na střídačkách.

Přednost v brankovišti měli zavedené jedničky obou členů Západní konference. Ti s jmenovkami DOSTAL a VEJMELKA.

„Hrajeme podobný hokej, ale upřímně si myslím, že my jsme rychlejší. Oni však hráli skvěle do defenzivy, Karel zachytal super, jsem za něho moc rád,“ chválil v rozhovoru pro iDNES.cz svůj protějšek Lukáš Dostál, jenž s týmem nakonec slavil vítězství 3:2 po prodloužení. Přitom Mammoth už byli k triumfu hodně blízko.

Vedení drželi ještě v poslední minutě. V závěrečných vteřinách rozhodčí neodpískali podezřelý zákrok na Carlssona, puku se ale ujal Gauthier a chytře ho poslal na brankoviště, kde se otřel o brusli Kreidera, od ní zamířil do tyče a ven. Zůstal za Vejmelkou, avšak před čarou.

Podívejte se na vyrovnávací gól Anaheimu:

Český brankář v dresu Utahu pak bojoval s neodbytným Kreiderem, jak se ale po kotouči rychle vrhal, nechtěně ho hřbetem lapačky posunul přímo k Troyovi Terrymu, jenž dle oficiálního zápisu srovnal v čase 59:55.

„Tohle náš tým zdobí, jak hrajeme do poslední vteřiny. Vyplatilo se to,“ podotkl Dostál. Ten v prodloužení přihlížel, kterak jeho celek při přečíslení dokonale rozebral soupeřovu obranu v čele s vyjetým Vejmelkou a Olen Zellweger uklidil puk do odkryté sítě.

Zatímco kouč Utahu André Tourigny hovořil o frustraci a Vejmelka se vztekal na spoluhráče, načež praštil hokejkou, Dostál si liboval.

„Měli jsme sérii tří proher a strašně jsme ji chtěli zlomit. Takže je super, že se to povedlo. A ještě takovým stylem!“

Český obránce Radko Gudas (7) z Anaheimu ve spolupráci s kolegou Ianem Moorem dostupuje útočníka Brandona Taneva z Utahu

„Určitě bychom rádi vyhráli v základní hrací době, ale aspoň měli fanoušci trošku zvýšený tep,“ smál se obránce Radko Gudas. Kapitán Anaheimu, který nastoupil netradičně na levé straně obrany. Navíc po třítýdenní absenci způsobené zraněním v dolní části těla.

„Nebyl to nejjednodušší zápas, ale nakonec jsem se cítil dobře, vletěl jsem tam na druhé straně pomoct a v rámci možností to bylo v pohodě!“

Zpátky na led skočil v pravý okamžik, nenechal si ujít historický okamžik, kdy se patrně poprvé v jednom utkání NHL sešli čtyři čeští gólmani. Tolik k odpovědi na otázku, která v zámoří padla.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Anaheimem a Utahem:

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.
Gólman Karel Vejmelka z Utahu zasahuje v utkání s Anaheimem.
Lukáš Dostál (Anaheim) po inkasované brance.
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu bedlivě pozoruje hru.
53 fotografií
