Bieksova pěst i adaptace na rychlost. Je těžké hrát na hraně, přiznává Gudas

„Samozřejmě používám minulý čas, protože po odchodu z NHL jsem jeho hru začal mít rád,“ staví Scott původní slova do jiného světla a vítá tvrďáka ve službách Floridy.

„Jo, vážně,“ uvádí se Gudas, když odpovídá na otázku, zdali chtěl být vždy hráčem, co se soupeři dostane pod kůži. „Mám rád ten styl, mám ho v krvi,“ naráží na otce Lea Gudase, někdejšího reprezentanta a legendu Sparty.

Jakmile se s postupujícím rozmachem internetu šířila videoplatforma YouTube, sjížděl dnes 32letý obránce videa s Dionem Phaneufem či Scottem Stevensem, k jejichž hernímu stylu vzhlížel.

Obránce Dion Phaneuf (vlevo) z Toronta narazil na mantinel Chrise Bourquea z Bostonu.

„Chtěl jsem, aby se protihráči více soustředili na mě než na střílení gólů nebo obecně na činnost, kterou pomáhali týmu. A podle ohlasů se mi to i daří, takže v tom pokračuju,“ doplňuje k fyzické hře.

Přitom její mantinely se poslední roky zužují, hráči jsou více chránění. Tvrďáků v sestavách a v důsledku toho i samotných bitek v lize ubývá.

„Nebudu lhát, je těžké hrát na hraně, musíte přemýšlet úplně jinak než deset let zpátky,“ popisuje Gudas. „Předtím šlo prostě o to dát co největší ránu můžete. Teď když někoho trefím, musím si být jistý, že bude v pohodě.“

Což není vůbec jednoduché pro ostrého beka s původně sto kily živé váhy, který nahání čím dál menší a rychlejší hráče.

„Vždyť dnes není problém ani draftovat 173 centimetrů vysokého obránce.... Najednou musím být podstatně agilnější a pohyblivější,“ podotýká s tím, že styl měnit nehodlá. „Bylo by těžké ho nějak upravit a přitom se udržet v NHL.“

Přesto na vývoj reaguje a adaptuje se: „Stále vyznávám tvrdou hru, ale jsem opatrnější. Navíc jsem shodil asi šest nebo sedm kilo a stále to pokračuje. Zbavuju se zátěže navíc, abych si udržel rychlost i energií.“

Scott i tak trošku rýpavě nadhazuje, že když si člověk v zámoří do vyhledávače zadá Gudasovo jméno, nevyjedou příliš lichotivé výsledky. Několik soupeřů po střetu s ním skončilo v nemocnici a část z nich potřebovala delší pauzu.

„Nejsem na žádný ze svých trestů hrdý, ale stalo se a musím se z nich poučit. Až s googlením začnou moje děti, nebude pro ně hledání mého jména moc příjemné,“ hlásí smířeně a s dobrou náladou čtyřnásobný táta nenáviděný leckterými hokejovými příznivci.

Z kritiky si ale nic moc nedělá: „Někdo třeba nesnáší zubaře,“ prohodí a svou perlou hlasitě rozesměje Scotta.

Trapná bitka i velký šok na Floridě

Moderátor, který si zahrál například za Chicago nebo Buffalo, se v podcastu s příznačným názvem nevyhnutelně musel českého reprezentanta zeptat i na jeho pět let starý souboj s elitním bijcem Kevinem Bieksou, který netvral dlouho.

John Scott z Chicaga (vlevo) a Kevin Westgarth z Los Angeles při vzájemné bitce.

„Měli jsme spolu menší strkanici, rozhodčí nás oba poslali na trestnou a odtamtud se mě Kevin zeptal, jestli si to rozdáme. Souhlasil jsem, a tak jsme po uplynutí trestu opustili lavici a shodili rukavice,“ líčil detailně.

„Myslel jsem, že se napřed chytneme a pak budou padat pěsti, jenže jsem se trochu spletl,“ rozesmál se.

Stačil jeden rychlý povedený úder od Bieksy a Gudas padl na led: „Skvěle mě trefil, vůbec jsem to nečekal. Ta rána přišla z takového úhlu, že jsem ani nemohl udržet stabilitu,“ vzpomínal. „Považuju to za jeden ze svých nejtrapnějších soubojů.“

„Ano, udělal všechno dobře. Je to bouchač a já nebyl první, komu se přesně tohle stalo, z čehož jsem měl hned trochu lepší pocit. Na druhou stranu si tuhle bitku asi nebudu nějak nutně přehrávat na YouTube,“ dodal se smíchem.

Momentálně si s rodinou hoví na Floridě a je vděčný za práci, kterou má. Po sezoně mu vyprší smlouva, z čehož si ovšem velkou hlavu nedělá.

„Jsem otevřený čemukoli, mám rodinu, která může být kdekoli, nebo zůstat na stejném místě,“ říká jistě a do nového ročníku vstupuje s jasným cílem.

„Dostat se do play off a být co nejlepším parťákem pro spoluhráče. Chci jim pomoct vyhrát. Znám svou roli a svůj styl, takže bych rád pomohl ostatním cítit se pohodlněji. Věřím, že se rok od roku zlepšuju a je parádní být součástí týmu jako jsou Panthers.“

Mužstvo má ambice bojovat o Stanley Cup. Loni získalo Prezidentský pohár, ale ve druhém kole rychle vypadlo po frustrující sérii s Tampou. Tentokrát se musí obejít bez hlavní hvězdy Jonathana Huberdeaua, který byl vyměněn do Calgary za jiného forvarda – Matthewa Tkachuka.

Jonathan Huberdeau z Floridy oslavuje svůj gól.

„Bylo to šílené. Seběhlo se to strašně rychle. Po výměně jsme se s Hubym viděli ještě na svatbě spoluhráče. Všichni jsme byli v šoku, že odchází,“ přiznával obránce narozený na Kladně.

V budoucnu se plánuje vrátit do Česka. „Ale plány se vždy mění,“ jak s úsměvem naznačuje zejména s ohledem na rostoucí potomky.

„A plánuješ hrát do pětačtyřiceti, padesáti?“ ptá se Scott.

„Určitě ne, Jágr je jen jeden,“ reaguje Gudas.