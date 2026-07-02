Nechtěný? Ani omylem. Gudasovu smlouvu ale haní v zámoří: Neměla by být legální!

Dohoda, která po dobu šesti let garantuje Gudasovi průměrnou roční gáži 1,5 milionu dolarů, ve všech případech jasně dokládá, že o českého beka je stále velký zájem.
Byť byl některými médii odepisovaný a šířila se také zvěst, že v NHL se manažeři klubů domluvili, jak řízného beka nepodepíšou po zákroku kolenem na torontského Austona Matthewse, jemuž ukončil sezonu.
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Středeční podvečer takové spekulace jasně rozehnal. Generální manažer Bill Zito si jen liboval, že Čecha, který už v klubu mezi lety 2020 až 2023 působil, opět přivedl zpět.
„Je osvědčeným, zkušeným lídrem, spolehlivou oporou v obraně a náš tým velmi dobře zná. Však sehrál klíčovou roli při našem prvním postupu do finále Stanley Cupu v roce 2023. Jsme nadšení, že Radka a jeho rodinu můžeme opět přivítat zpátky na jihu Floridy.“
Způsob, jakým Zito návratu docílil, však budí vášně, i v mediálním prostoru.
„Smlouva na šest let pro 36letého hráče by neměla být legální!“ smál se Drew Livingstone ze sportovního serveru sdpn. „Šance, že ji dokončí, je nulová.“
„Neuvěřitelná tříletá smlouva pro Gudase, která byla jistě zcela legitimně prodloužena na šest let,“ poznamenal jízlivě Dom Luszczysyn z prestižního portálu The Athletic.
A nejdál zašel asi populární web Daily Faceoff, který praktiky Panthers označil za „na míru šitou dohodu obcházející pravidla o platovém stropu“.
Co k těmto myšlenkám vede? Pochopitelně první věcí je, že v době konce kontraktu bude Gudasovi dvaačtyřicet, jak zmínil Livingstone. Na působení v NHL už dost vysoký věk. Podobný případ platí u útočníka Brada Marchanda, který by měl v Sunrise setrvat dokonce do třiačtyřiceti.
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Jenže u něj se to neprojevilo na výrazném snížení platu, z původních 6,125 milionu dolarů ročně slevil na pět a čtvrt. To Gudas pobíral v Anaheimu čtyři miliony a teď spadl na zmíněných 1,5; tedy o víc jak polovinu. I to zavdává prostor k úvahám, že peníze za svou práci dostane s odstupem.
Hlavně se tento postup ale vyplatí Floridě, která nemá tolik prostoru pod platovým stropem a potřebuje šetřit. Než aby Gudasovi vyplácela ročně tři miliony (v případě tříleté smlouvy), ušetří polovinu tím, že plat nové posily rozloží do více let.
A tak poměrně lacině přivádí hráče, co rozšíří partu „zlých mužů“, kteří jsou pro každého soupeře extrémně nepříjemní. Florida už ulovila Bradyho Tkachuka k bratrovi Mattovi, má Sama Bennetta i zmíněného Marchanda.
„A nyní se vrací respektovaný veterán, který perfektně zapadne do tvrdého stylu na ledě. Existuje vysoká šance, že Gudas kvůli nekompromisnímu pojetí vynechá pár zápasů, ale bude bojovat a mohl by se usadit na pravé straně ve třetí obranné dvojici Floridy. Jeho smlouvu je hlavně potřeba vnímat jako kreativní způsob, jak si Panthers udržují určitou finanční flexibilitu,“ shrnuje z Julian McKenzie z The Athletic.
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Florida zároveň prodloužila smlouvu s finským útočníkem Luostarinenem, pustila pryč člena čtvrté formace Greera a pořídila si místo něj z Philadelphie Hathawaye. Největší pozornost ale připoutal odchod gólmana Sergeje Bobrovského, jenž se v minulé sezoně potýkal s výrazným poklesem formy. Novou jedničkou by se měl stát Jacob Markström.
V zámoří se jen shodují, že tým, který ovládl NHL v letech 2024 a 2025, se řadí mezi vítěze v boji na trhu. A může zcela směle pokukovat po dalším Stanley Cupu. Ten taky navrátilec Gudas doteď marně vyhlížel.