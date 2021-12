Máloco vykolejí vousatého valibuka Radka Gudase. Ve středu například najel na Floridě na hřebík, takže musel neplánovaně do pneuservisu. Neláteřil, nehořekoval. „Mám volnou hodinku, dám si oběd a kávičku,“ hlásil hokejový zadák do telefonu při rozhovoru pro iDNES Premium. „Kousek odsud je salón ferrari, takže se pak projdu, omrknu auta a bude z toho fajn výlet do města.“