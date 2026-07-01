Šest let pro Gudase. Na Floridě podepsal dlouholetou smlouvu, finančně slevil

Klub o podpisu informoval na sociálních sítích prostřednictvím videa s Gudasovou dceru Týnkou.
„Ahoj, fanoušci Panthers! Vím, že už to jsou tři roky, ale mám pro vás dobrou zprávu. Vracím se na Floridu a beru s sebou i taťku,“ uvedla s úsměvem.
Podívejte se na oznámení Gudasova podpisu:
Tynka Gudas reporting live with breaking news 📰 pic.twitter.com/mkcx1NKR0H— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 1, 2026
Že se její otec vrací z Anaheimu na východ Spojených států, bylo blíže od pondělí, kdy na něj klub získal práva výměnou za A.J. Greera.
Od té doby hráč s organizací jednal o délce a výši smlouvy. A zatímco finančně Gudas s roční výší kontraktu výrazně sleví ze 4 milionů dolarů na 1,5 milionu, délka dohody možná lehce překvapuje.
Kladenský odchovanec totiž na začátku června oslavil 36. narozeniny, po incidentech s hvězdnými Sidneym Crosbym či Austonem Matthewsem se navíc v zámoří předpokládalo, že tamní kluby už se zkušeným zadákem spolupracovat příliš chtít nebudou.
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Jenže přišli Panthers, u kterých už Gudas působil mezi lety 2020 a 2023, a nabídli mu hned šestiletou smlouvu. Pokud by ji skutečně dodržel, mohl by si v případě postupu klubu do pozdější fáze play off zahrát nejprestižnější ligu světa ještě ve 42 letech.
Gudas strávil poslední tři sezony v Anaheimu, kde v uplynulých dvou letech zastával roli kapitána a v klubu se potkal i s brankáři Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem. V zámoří šlo o jeho jedinou štaci v Západní konferenci.
Předtím působil právě u Panthers, kde navázal na angažmá ve Washingtonu a Philadelphii. Úvodní tři roky zkušeností v NHL sbíral v Tampě, tedy rovněž na floridském poloostrově, kam se nyní vrací.
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Vzhledem k jeho renomé, ke kterému patří tvrdá hra, a věku se přitom mluvilo také o návratu do Česka, konkrétně o pražské Spartě. Působení v tuzemské extralize se ale novým podpisem prozatím odkládá.
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