Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

  8:52
Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu soutěže. Zároveň vyčíslilo, že v době distancu přijde Gudas kvůli pozastavenému platu o částku 104 166 dolarů (2,23 milionu korun), která poputuje podle pravidel do speciálního hráčského asistenčního fondu.
Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do kolena, nečistě o zastavil Radko Gudas. | foto: Nathan DenetteAP

Gudas se provinil ve čtvrtečním utkání v Torontu. Po zákroku z 36. minuty zamířil předčasně do kabiny s trestem na pět minut a do konce zápasu. Ani faulovaný Matthews pak už do duelu nezasáhl.

„Znáte Gudase. Mám pocit, že tady to dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ řekl útočník Matthew Knies, který k vítězství Maple Leafs 6:4 přispěl gólem a třemi asistencemi.

Trenér Anaheimu Joel Quenneville se českého beka zastal a prohlásil, že nešlo o úmysl, ale reflexivní pohyb.

Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Pětatřicetiletý Gudas si začne odpykávat trest v sobotním utkání proti Ottawě, chybět bude i v Montrealu, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na led se bude moci vrátit až 24. března, kdy mají Ducks na programu zápas ve Vancouveru.

Faulovaný kapitán Toronta si po Gudasově zákroku už tuto sezonu nezahraje. Maple Leafs na sociálních sítích oznámily, že Matthews si ze střetu odnesl přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleni a pohmožděniny.

Gudas tak v krátké době vyřadil na delší dobu ze hry druhého hvězdného hráče. Na únorovém olympijském turnaji v Miláně po jeho zákroku ve čtvrtfinále proti Kanadě předčasně dohrál patrně kvůli poranění kolena Sidney Crosby.

Od té doby je útočník Pittsburghu na marodce, klub tehdy odhadl dobu léčby zranění ve spodní části těla na čtyři týdny.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hře další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil...

14. března 2026  7:30

St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové...

14. března 2026  4:09,  aktualizováno  4:45

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

13. března 2026  22:29

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

13. března 2026  11:27,  aktualizováno  22:19

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

13. března 2026  21:45

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

13. března 2026  17:15,  aktualizováno  21:24

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

13. března 2026  21:21

Odešlo jádro, bojovnost chyběla, kritizoval kapitán Olomouce. Přemýšlí o budoucnosti

Bitka mezi olomoucký Jiřím Ondruškem (vlevo) a třineckým Milošem Romanem během...

Není větší ikony olomouckého hokeje než kapitán Jiří Ondrušek. Symbol věrnosti. S Olomoucí vybojoval v roce 2014 postup do extraligy, v dresu Mory už odehrál přes 1100 zápasů! Po čtvrtku má za sebou...

13. března 2026  18:53

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Premium
Vítkovický kouč Václav Varaďa musel skousnout potupnou prohru 0:7 na ledě Plzně.

Opakuje se loňský scénář. Konec ve stejném bodě, se stejným soupeřem, po další protrápené sezoně. Jediný rozdíl? Výsledek Vítkovic v hokejové extralize už jde víc za koučem Václavem Varaďou. Úvodní...

13. března 2026

Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Auston Matthews (vlevo) z Toronto Maple Leafs a Radko Gudas z Anaheim Ducks v...

Už když po zákroku na Austona Matthewse opouštěl ledovou plochu, negativní emoce byly patrné. Fanoušci na něj bučeli, ukazovali různá gesta a posměšně tleskali. A kritiku slyší Radko Gudas po zápase...

13. března 2026  14:30

