Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Autor:
  10:52
Od poloviny března se v NHL tento duel vyhlížel. Čekalo se, co přijde. A už po třech sekundách bylo jasno. Radko Gudas shodil rukavice v zápase mezi hokejisty Anaheimu a Toronta (4:5P), od Maxe Domiho si nechal naložit. A terčem hráčů soupeře byl i nadále.

Sotva proběhlo úvodní buly, odhodil Gudas hokejku a sundal rukavice. Stejně tak učinil i vyhlášený bitkař Domi, jenž si to namířil k českému obránci.

Po chvilce vyčkávání přišly první údery. Avšak jenom od kanadského forvarda, Gudas byl v souboji pasivní, pouze se držel a bránil.

Po několika dalších pěstech se předloňský mistr světa skácel zády na ledovou plochu. Domi ho poté ještě zalehl a rozhodčí měli co dělat, aby od sebe oba aktéry oddělili.

„Musím se postavit vlastním chybám,“ hlásil Gudas ještě před utkáním v reakci na minulé vzájemné setkání.

V něm po zákroku kolenem zranil hlavní hvězdu soupeře Austona Matthewse, jemuž skončila sezona. Gudas vyfasoval pětizápasový trest, nyní se dočkal reakce i přímo na ledě.

Mohl se jí přitom vyhnout.

Čtyři dny zpátky si totiž v zápase v Calgary zranil nohu, posléze nosil ortézu a vynechal i poslední utkání v Edmontonu.

Podívejte se na zákrok Michaela Pezzetty na Radka Gudase:

Očekávaný duel s Torontem si ale ani přes zdravotní trable ujít nenechal. A schytat toho nakonec kromě Domiho pěstí musel ještě víc.

Ve druhé třetině si Gudase vyhlédl další rváč Michael Pezzetta. Pětatřicetiletého beka srazil v rohu, následným pošťuchováním a pokřiky se snažil vyvolat další bitku.

Neúspěšně, český obránce nereagoval. A Pezzetta dokonce obdržel trest do konce utkání za strkání do rozhodčího. Vyhrocený duel pak kvůli nesportovnímu chování o pár minut později nedohrál ani Domi.

Michael Pezzetta sráží na zem Radko Gudase.

Na jeho provokaci směrem ke Gudasovi se pokusil navázat také Jake McCabe, jenž kladenského rodáka chytil kolem hlavy a srazil mu helmu. Další bitce musela zabránit až rychlá reakce rozhodčích.

Gudas trestu neunikl, do zápasu už poté nezasáhl, zřejmě i kvůli zdravotním trablům z posledních dní. Zůstal však alespoň na střídačce.

I proto jeho nasazení spoluhráči ocenili. „Na trestné lavici k němu přijeli všichni domácí hráči, aby si s ním plácli. Je to drobnost, ale o týmu říká hodně,“ líčila anaheimská reportérka Alexis Downieová.

Ducks v duelu vedli 2:0 i 3:1, náskok však třemi góly soupeře v závěrečném dějství ztratili. Krátce před koncem základní hrací doby zařídil prodloužení a alespoň bod Leo Carlsson.

Triumf Maple Leafs pak vystřelil John Tavares. A kromě pomsty směrem ke Gudasovi se tak tradiční klub dočkal i dvoubodového zisku.

Radko Gudas z Anaheimu se bije s Maxem Domim z Toronta.
Michael Pezzetta sráží na zem Radko Gudase.
Radko Gudas z Anaheim Ducks narazil v zápase s Calgary Flames na mantinel Matveje Gridina.
Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.
44 fotografií
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

