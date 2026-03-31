Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Sotva proběhlo úvodní buly, odhodil Gudas hokejku a sundal rukavice. Stejně tak učinil i vyhlášený bitkař Domi, jenž si to namířil k českému obránci.
Po chvilce vyčkávání přišly první údery. Avšak jenom od kanadského forvarda, Gudas byl v souboji pasivní, pouze se držel a bránil.
Po několika dalších pěstech se předloňský mistr světa skácel zády na ledovou plochu. Domi ho poté ještě zalehl a rozhodčí měli co dělat, aby od sebe oba aktéry oddělili.
Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice
„Musím se postavit vlastním chybám,“ hlásil Gudas ještě před utkáním v reakci na minulé vzájemné setkání.
V něm po zákroku kolenem zranil hlavní hvězdu soupeře Austona Matthewse, jemuž skončila sezona. Gudas vyfasoval pětizápasový trest, nyní se dočkal reakce i přímo na ledě.
Mohl se jí přitom vyhnout.
Čtyři dny zpátky si totiž v zápase v Calgary zranil nohu, posléze nosil ortézu a vynechal i poslední utkání v Edmontonu.
Podívejte se na zákrok Michaela Pezzetty na Radka Gudase:
Michael Pezzetta got on the ice and IMMEDIATELY went at Gudas 👀💥 pic.twitter.com/GRNdsM3ZnU— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 31, 2026
Očekávaný duel s Torontem si ale ani přes zdravotní trable ujít nenechal. A schytat toho nakonec kromě Domiho pěstí musel ještě víc.
Ve druhé třetině si Gudase vyhlédl další rváč Michael Pezzetta. Pětatřicetiletého beka srazil v rohu, následným pošťuchováním a pokřiky se snažil vyvolat další bitku.
Neúspěšně, český obránce nereagoval. A Pezzetta dokonce obdržel trest do konce utkání za strkání do rozhodčího. Vyhrocený duel pak kvůli nesportovnímu chování o pár minut později nedohrál ani Domi.
Na jeho provokaci směrem ke Gudasovi se pokusil navázat také Jake McCabe, jenž kladenského rodáka chytil kolem hlavy a srazil mu helmu. Další bitce musela zabránit až rychlá reakce rozhodčích.
Gudas trestu neunikl, do zápasu už poté nezasáhl, zřejmě i kvůli zdravotním trablům z posledních dní. Zůstal však alespoň na střídačce.
I proto jeho nasazení spoluhráči ocenili. „Na trestné lavici k němu přijeli všichni domácí hráči, aby si s ním plácli. Je to drobnost, ale o týmu říká hodně,“ líčila anaheimská reportérka Alexis Downieová.
Ducks v duelu vedli 2:0 i 3:1, náskok však třemi góly soupeře v závěrečném dějství ztratili. Krátce před koncem základní hrací doby zařídil prodloužení a alespoň bod Leo Carlsson.
Triumf Maple Leafs pak vystřelil John Tavares. A kromě pomsty směrem ke Gudasovi se tak tradiční klub dočkal i dvoubodového zisku.