Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Martin Korbáš
  5:30
Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří rozvířil vlnu emocí. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta faulem kolenem vyřadil z akce pro změnu další hvězdu soutěže, Austona Matthewse.

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks | foto: Lindsey WassonAP

Pittsburgh po olympiádě stále nastupuje bez zraněného kapitána Sidneyho Crosbyho. Obdobné oslabení nyní hrozí i Torontu.

To sice ve čtvrtek po výhře 6:4 nad Anaheimem konečně uťalo černou sérii osmi proher v řadě, utkání ovšem dohrávalo bez zraněného kanonýra Austona Matthewse.

Kapitán Maple Leafs s bolestivou grimasou opustil ledovou plochu poté, co jej v 36. minutě zákrokem koleno na koleno sestřelil tvrďák Radko Gudas.

Český obránce zamířil předčasně do sprch a domácí v početní výhodě otočili vývoj duelu. Kouč Craig Berube však u svých svěřenců postrádal ostřejší reakci po samotném zákroku.

„Měli jsme na ledě další čtyři hráče, kteří se k tomu mohli nějak postavit. Nestalo se. Ve třetí třetině se to změnilo a přišla naše odpověď, nicméně ideálně bych to očekával dříve.“

Mezi hráči Toronta, kteří byli v danou chvíli na ledě byl i obránce Morgan Rielly. „Beru to na sebe, že jsme prováhali zastat se spoluhráče. Byl to od Gudase nečistý zákrok. V danou chvíli jsem to nedokázal přesně posoudit, jak tvrdé to bylo, ale i tak ta nečinnost jde za mnou. V takových chvílích se o to musíme postarat. Ukázali jsme to až ve třetí třetině,“ řekl novinářům v pozápasovém rozhovoru v šatně Toronta.

Je možné, že se zákrokem kapitána Anaheimu bude v následujících dnech zabývat i disciplinární komise ligy. Se suspendacemi má již Gudas bohaté zkušenosti. Naposledy v roce 2019 za konflikt s Nikitou Kučerovem z týmu Tampa Bay. V době angažmá ve Philadelphii v roce 2017 dostal dokonce 10 zápasů stop za zákrok na Mathieua Perreaulta z Winnipegu, faul na bostonského Austina Czarnika z roku 2016 jej stál šest duelů a třikrát nemohl nastoupit také v roce 2015 za zákrok na tehdy ottawského Miku Zibanejada.

