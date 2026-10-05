Svázali mu brusle, do helmy dali vodu. V Anaheimu si vystřelili z navrátilce Gudase

„Welcome back, Radko,“ objevilo se v aréně Honda Center. Vítej zpátky. Gudas si posléze užil ovace více než 17 tisíc diváků z tribun, kterým na oplátku zatleskal.
„Jsem rád, že jsem zpátky. Samozřejmě je to tady pro mě dobře známé prostředí, odkud jsem si odnesl spoustu vzpomínek,“ připomněl Gudas.
Podívejte se na Gudasovo přivítání v Anaheimu:
A special moment for Radko Gudas as the Ducks welcome him back to Anaheim! 🦆 https://t.co/mybYqRABRv— NHL (@NHL) October 5, 2026
V Ducks strávil tři sezony, během kterých zanechal silnou stopu. Klub působící v rozzářené Kalifornii totiž dokázal po letech šedi dostat zpět na výsluní.
Když Gudas přicházel, Anaheim platil spíše za otloukánka, což se potvrdilo i v první sezoně s českým tvrdým bekem. Tehdy skončil se ziskem 59 bodů předposlední v Pacifické divizi a daleko za příčkami pro play off. V Západní konferenci byly horší jen dva celky.
Do dalšího ročníku už vedl Gudas tým jako kapitán, přičemž takové pocty se dočkal jako teprve osmý Čech v historii NHL. Jako lídr šéfoval mladému jádru, u něhož se začal projevovat progres, jenž se propsal i do lepšího umístění.
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A v poslední Gudasově sezoně na západním pobřeží Spojených států se Anaheim vyšvihl až do vyřazovacích bojů. Po sedmi předchozích nezdarech. Navíc v prvním kole vyřadil Edmonton, ve druhém padl s pozdějšími finalisty z Vegas.
„Bylo pro mě obrovskou ctí, že jsem mohl vystupovat za celý klub či za tým a takto ho reprezentovat. Být kapitánem bylo opravdu jednou z největších poct mé kariéry. Moc mě těší, že mě takto vnímali,“ těšilo Gudase po návratu do známého prostředí.
Nyní už v dresu Floridy, odkud se v roce 2023 právě do Anaheimu přesunul.
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„Je to trošku zvláštní. Vždyť pár měsíců zpátky jsem byl ještě oranžový,“ narážel na klubovou barvu Ducks. „Doufám, že jsem po sobě zanechal pozitivní stopu a že na mě kluci budou vzpomínat v dobrém.“
A to se podle všeho naplnilo beze zbytku.
Ještě před zápasem si z bývalého parťáka vystřelili, v šatně mu nechali jeho brusle svázané tkaničkami, v helmě pro změnu našel kelímek s vodou.
„Pohráli si i s mojí jmenovkou. Zkrátka takové menší věci, které z toho udělaly trochu srandu. Také jsem si celkem jistý, že vím, kdo mi to udělal,“ pronesl se smíchem.
„Jsem vážně vděčný za tuhle příležitost i za to, že jsem měl kolem sebe tyhle kluky, kteří mi v posledních letech pomáhali vést tým. Byly to skvělé časy,“ dodal ještě k předchozímu angažmá.
V samotném zápase pak odehrál necelých 16 minut, zblokoval tři střely a proti bývalým spoluhráčům si připsal i jeden hit. Duel zakončil s plusovým bodem ve statistice +/-, výhry se však přesto nedočkal.
Floridě totiž nestačila ani střelecká převaha (31:21), a to i díky dobře chytajícímu Lukáši Dostálovi, se kterým se Gudas před začátkem rovněž nezapomněl vyfotit.
Panthers na českého brankáře našli recept dvakrát, v obou případech dotáhli manko. Utkání díky tomu dostali do prodloužení a získali alespoň bod. O vítězství poté rozhodl Mikael Granlund, tedy Gudasův nástupce v roli kapitána Ducks.
A i když tak kladenskému rodákovi mohl návrat mírně zhořknout, na vřelé přijetí a celou kapitolu v Anaheimu jen tak nezapomene.