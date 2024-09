Bylo jich sedm, může být osmý. Stane se Gudas dalším českým kapitánem v NHL?

Je to pocta, která zpravidla připadá dvaatřiceti vyvoleným. Jedno malé písmenko, co má ovšem sakra velkou váhu. Hlas kabiny, její lídr. Když je tým v problémech, má to být on, kdo ho ze strastí vytáhne. A že by se kapitánem měl stát v hokejové NHL, majoritně kanadskoamerické společnosti, Čech, nebývá zrovna obvyklé. Vždyť také tvoří sotva tři procenta všech hráčů. Nicméně se zdá, že se to obránci Radku Gudasovi povede.